Verão leva 1,8 milhões de passageiros à Ria Formosa

Quase 1,8 milhões de passageiros utilizaram as carreiras fluviais da Ria Formosa no verão passado, o que representa um aumento de 15 por cento em relação, em relação ao período entre junho e setembro de 2015, anunciou a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve em nota de imprensa.

A CCDR do Algarve publicou hoje, 2 de março, o Boletim de Conjuntura – Mobilidade e Transportes com informação reportada ao terceiro trimestre de 2016. Este documento revela um reforço das tendências observadas nos trimestres anteriores no que toca também «ao consecutivo crescimento do movimento no Aeroporto Internacional de Faro».

O Aeroporto Internacional de Faro registou um total de 19 238 movimentos e 3 039 998 passageiros (movimento comercial), o que quando comparando com o trimestre homólogo, regista um crescimento de 14,5 por cento quanto ao número de movimentos e uma subida de 15,5 por cento quanto ao total de passageiros movimentados, sublinhou a CCDR. «Este aumento do número de passageiros constitui a décima variação trimestral homóloga positiva consecutiva», acrescentou em nota de imprensa.

No terceiro trimestre de 2016, «houve ainda aumentos generalizados nos fluxos do modo ferroviário (sistema regional e longo curso) e nos eixos rodoviários regionais», em particular na A22 (Via do Infante), no troço regional da A2 – Auto-Estrada do Algarve e na Ponte Internacional do Guadiana, bem como na maioria dos postos de contagem da N125 e do IC4, destacou.

Com periodicidade trimestral, o Boletim reúne a informação disponível sobre mobilidade e transportes (meios aéreos, fluviais / marítimos, ferroviários e rodoviários).