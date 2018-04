Tivoli Carvoeiro foi anfitrião da 2ª edição do Wedding Atelier

O Tivoli Carvoeiro, situado nas íngremes encostas da charmosa vila piscatória, foi o local escolhido para a segunda edição do Tivoli Wedding Atelier, no dia 21 de abril, que reuniu alguns dos melhores profissionais do setor, apresentações inéditas de marcas de luxo e um showcase exclusivo de Gio Rodrigues.

Depois do êxito da primeira edição, realizada no Tivoli Palácio de Seteais, o Tivoli Carvoeiro marcou o início da wedding season de 2018 com um evento único, aberto ao público, que contou com palestras especiais e a presença de celebridades, como a Rita Ferro Rodrigues e a Weza da Silva, além do desfile do designer Gio Rodrigues no Sky Bar Carvoeiro, tendo um cenário espetacular junto à falésia que rodeia o hotel, prometendo deslumbrar todos os participantes.

O Tivoli Wedding Atelier convidou também a conhecer o espólio de algumas das mais conceituadas marcas de luxo, wedding planners e empresas do panorama nacional, que com toda a precisão, elegância e originalidade planeiam e organizam casamentos de excelência. Foi o exemplo das irresistíveis propostas da Oura Flores, do Pro Eventos, da Muza Wedding Stationary & Styling, da Algarve Classic Cars, do Fotógrafo My Lucky Bird, do Vip Weddings Video e da Julie Deffense Artistry, que surgem aliadas de forma sublime à oferta do Tivoli Spa e às experiências da Minor Hotels Honeymoons.

O hotel algarvio recebeu inúmeros convidados ilustres, como a Rita Ferro Rodrigues e a Weza, e profissionais do setor, que apresentaram as mais recentes e sofisticadas tendências para a realização de um casamento de sonho. O momento alto do dia pertenceu ao desfile das exclusivas criações de Gio Rodrigues no Sky Bar Carvoeiro, tendo como pano de fundo as românticas escarpas do litoral da vila do Carvoeiro.