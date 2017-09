Tecnovia reforça posição no mercado do Algarve

A Tecnovia SA. reforçou, em julho passado, a sua atividade como produtora de agregados, através da exploração da pedreira da Quinta do Escarpão, localizada em Ferreiras, Albufeira.

A pedreira de calcário da Quinta do Escarpão, anteriormente explorada pela empresa Costa&Costa, visa dar resposta às necessidades do mercado da construção no Algarve, aumentando a oferta da Tecnovia nesta região, onde também é produtora de misturas betuminosas e de betão pronto.

A produção de materiais da construção, particularmente de agregados, betão pronto e misturas betuminosas está na génese da Tecnovia, desde as suas origens na década de 1960.

Atualmente, a Tecnovia dispõe de mais de 20 centros de produção em Portugal continental e ilhas, constituindo o fabrico e comercialização de materiais de construção, de agregados, misturas betuminosas e betão pronto, uma das principais áreas de negócio da empresa.

A Tecnovia com a exploração da Pedreira da Quinta do Escarpão, prevê atingir em 2017 um milhão de toneladas de agregados produzidos na região sul do país, onde já contava com os centros de produção de Évora, Ferreira do Alentejo e Ourique.

A qualidade dos materiais que produz é verificada em permanência pela estrutura laboratorial própria, dotada de todos os recursos humanos e técnicos necessários ao controlo dos materiais que fabrica, em conformidade com as normas em vigor.

A marca de qualidade Tecnovia é atestada pela certificação em qualidade NP EN ISO 9001 da empresa, para as suas áreas de negócio e centros de produção, pela marcação CE dos agregados e das misturas betuminosas.

Os materiais produzidos pela Tecnovia foram aplicados em inúmeras obras do algarve, tais como a via do Infante, A2- Auto-Estrada do Sul, Aeroporto de Faro, estradas, obras de arte e de construção civil, entre muitas outras obras estruturantes e de referência do Algarve.

A Tecnovia quer continuar a contribuir ativamente para a economia e para o mercado de trabalho desta região de Portugal.

Sob o lema «Fazemos Mais do que imagina». a Tecnovia, com este novo centro de produção em Albufeira afirma-se cada vez mais como um dos maiores fornecedores de agregados, de misturas betuminosas e de betão pronto do país, fortalecendo a sua atividade no sector da construção.