Success Work promove feira de emprego no Algarve

A empresa de trabalho temporário Success Work, conhecida comercialmente por SW, promove entre os dias 4 e 8 de junho, uma Open Week destinada ao recrutamento e seleção de 250 novos colaboradores para o sector hoteleiro. A iniciativa irá decorrer nos vários espaços da empresa na região, das 10 às 17 horas, nas seguintes datas:

Segunda-feira, dia 4, no escritório de Quarteira (Largo das Cortes Reais, Galerias Central, Loja 9, Quarteira); terça-feira, dia 5 no ponto de recrutamento de Faro (Rua Aboim Ascenção 6 R/C); quarta-feira, dia 6 no ponto de Recrutamento de Armação de Pêra (Rua Dr. Manuel Arriaga, Urbanização Mar Salgado, Edifício Atlântica, Lote 2, Loja 2); quinta-feira, dia 7 no Ponto de Recrutamento de Lagos (Rua Infante de Sagres nº 160) e por fim, na sexta-feira, dia 8 no Escritório de Portimão (Rua Pé da Cruz, Edifício Portimor, Loja 11).

No âmbito do processo de recrutamento e seleção preconizado para a Open Week, todos os candidatos terão a oportunidade de ser entrevistados no próprio dia por um consultor de Recursos Humanos da SW, ficando automaticamente habilitados ao sorteiro de um voucher de 100 € para um jantar num restaurante de referência. No total, a SW irá oferecer 5 vouchers, sendo o sorteio efetuado diariamente no final de cada dia da Open Week.

Além disso, em função do perfil do candidato, será delineado pela SW Hotel Academy um plano de formação, que contemplará formação em sala e formação on-job, com o acompanhamento permanente de formadores especializados nos sectores de Housekeeping e F&B, que permitirá a plena integração do colaborador no mercado de trabalho através da SW.

A SW Hotel Academy é um projeto que foi lançado no passado mês de abril, inserindo-se na estratégia de inovação preconizada pela administração da SW para o biénio de 2018-2019, que tem em consideração a dificuldade do sector hoteleiro na contratação de colaboradores qualificados.

Nesse sentido, a SW Hotel Academy pretende promover o desenvolvimento das competências dos seus trabalhadores temporários (TTs), assim como o acolhimento de novos TTs, através da sua integração num projeto formativo, essencialmente de cariz prático. Além disso, pretende-se que a SW Hotel Academy funcione como um antídoto para o desemprego, através da reconversão profissional ou da oportunidade de 1.º emprego.

A SW considera que todas as pessoas têm potencial para trabalhar no sector hoteleiro. Para tal, é necessário efetuar uma análise rigorosa do seu perfil, avaliar as suas expetativas, delinear um plano formativo, e efetuar um acompanhamento especializado, que permita a integração profissional com sucesso.