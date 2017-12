Passados quase quatro meses desde a sua inauguração, a Startup Portimão conta já com nove projetos incubados, sete fisicamente e dois virtualmente, de áreas distintas, nomeadamente, programação informática, desenvolvimento de softwares, aplicações móveis, street food, consultoria de gestão, sistemas de informação, energias renováveis e design de joalharia.

De forma a fazer o balanço dos meses de atividade, foi dinamizada, no passado dia 30 de novembro, uma reunião que contou com a presença das várias entidades promotoras do projeto, os membros do Conselho Consultivo, os vários parceiros, mentores da incubadora, e alguns dos empreendedores já instalados.

Iniciou-se a reunião com a certeza, por parte de Luís Matos Martins, administrador dos Territórios Criativos, de que irão «continuar a implementar o que de melhor se faz na área do desenvolvimento empresarial, empreendedorismo e atração de investimento em Portimão».

Após apresentados os resultados do trabalho desenvolvido até ao momento, foram divulgadas as metas para o futuro, que têm por base a consolidação da Startup Portimão, o foco em empresas em fase de aceleração, a dinamização de áreas de atração de investimento e o incentivo do empreendedorismo jovem, através da formação em escolas da região.

Na ocasião, a presidente da Câmara Municipal de Portimão Isilda Gomes, reiterou uma vez mais que «o principal objetivo do projeto é apoiar todos os empreendedores e dar-lhes asas para poderem voar», agradecendo e realçando o papel importante e a mais valia das parcerias da Startup Portimão, fundamentais para o sucesso da mesma.

Recorde-se que a Startup Portimão possui uma alargada rede de parceiros, constituída tanto por entidades locais como nacionais: Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, CASES, Gastão Cunha e Ferreira, Isabel Neves & Associados, SAGE Portugal, StartIUPI, Turismo de Portugal, StartUP Portugal, IEFP, Turismo do Algarve, Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, Universidade do Algarve, Comunidade Intermunicipal do Algarve, Instituto Português do Desporto e Juventude, ATP – Associação do Turismo de Portimão, Associação Empresarial da Região do Algarve, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região do Algarve, UAlg Cria, Parkalgar, Associação de Comércio e Serviços da Região do Algarve, Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes, ANJE, FNABA e IAPMEI.

Direcionada para a temática das ‘cidades inteligentes’, nas áreas da energia, mobilidade, turismo, governança e qualidade de vida, a Startup Portimão está integrada no Centro de Negócios de Portimão, e diferencia-se pela sua infraestrutura e localização, em pleno Autódromo Internacional do Algarve, sendo promovida pela Câmara Municipal de Portimão, com o apoio dos Territórios Criativos.

Com poucos meses de funcionamento, a incubadora do Município de Portimão integra desde já a Rede Nacional de Incubadoras e está acreditada pela StartUp Portugal- a estratégia do Governo da República para o Empreendedorismo, que visa dinamizar a capacidade empreendedora e fomentar as condições para a aceleração e o sucesso de novas empresas, apoiando o desenvolvimento do negócio por via da contratação de serviços de Incubação a incubadoras previamente acreditadas.