Rotatur introduz novas viaturas de mobilidade reduzida

A Rotatur, operador turístico sediado em Faro, a operar desde 1986 em incoming, excursões e eventos, acaba de introduzir duas novas viaturas destinadas a transportar pessoas com mobilidade reduzida. Este investimento insere-se no âmbito da defesa de um turismo acessível e mais inclusivo, princípio advogado por Sérgio Martins, gerente e responsável pelo marketing da empresa. «O acesso das cadeiras de rodas é lateral, diretamente para o habitáculo e isolado da zona de carga, dignificando o passageiro como qualquer outro turista» sem problemas físicos ou motores. «Faço notar que as viaturas estão descaraterizadas e oferecem conforto e requinte adequado ao turismo, não sendo confundidas com ambulâncias», sublinha.

«Demorou 19 meses para concretizar este feito onde todas as necessidades, tipos e genéros de limitações foram exaustivamente estudadas. No entanto, confesso que, depois de terminar esta maratona, ainda existe espaço para melhorias e inovação. Em breve, iremos ter também uma viatura pesada com este equipamento e valência para a mobilidade reduzida», revela Sérgio Martins ao «barlavento». O serviço é prestado pela MBA Transportes Turísticos, empresa fundada em 1995 e atualmente detida pela Rotatur. Aquando da substituição da frota, em 2006, a MBA «teve o cuidado de equipar duas viaturas com meios para transportar cadeiras de rodas em âmbito turístico. Com a experiência adquirida e o aumento progressivo desta procura, a Rotatur criou em 2012 uma marca dedicada ao turismo acessível, conhecida por Algarve Accessible, e através da qual dinamiza e promove mais este complemento turístico. As duas novas viaturas reforçam a resposta com melhoramentos significativos. Conseguem colmatar com versatilidade todo o tipo de transporte discretamente, sem melindrar a deficiência ou a limitação do turista a transportar», explica o responsável. Atualmente, existem mais duas empresas com esta oferta de transporte, com uma viatura cada, o que de certa forma, mostra o quão ainda por explorar está o nicho do turismo acessível no Algarve.