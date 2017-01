Quinta do Lago recruta novos colaboradores

O processo de recrutamento irá decorrer no dia 3 de fevereiro, no Clubhouse, rotunda 4 na Quinta do Lago, entre as 10 e as 18 horas, para preencher vagas tanto ao nível do Food & Beverage, Golfe e Guest Services.

«A Quinta do Lago quer especialmente captar talento e excelência para reforçar as suas equipas e manter a sua posição de liderança no setor de destino Algarve», salienta a gerência deste resort de luxo.

Entre as posições em aberto, a Quinta do Lago apresenta ainda vagas para estágios em todas as áreas operacionais.

A Quinta do Lago é um dos mais exclusivos resorts no Algarve, graças a um serviço de excelência e uma forte aposta nos recursos humanos.

«Os nossos colaboradores são o principal ativo da nossa empresa. O resort foi idealizado de forma a garantir a perfeita combinação entre golfe, praia, férias e estilo de vida. A Quinta do Lago tem vindo a receber ao longo dos anos vários prémios a nivel nacional e internacional tais como os World Golf Awards, os Today’s Golfer Magazine e Golf Digest Editors Choice entre outros», diz fonte da gestão que desafia todos os interessados a aproveitar a oportunidade.

Para mais informações estão disponíveis o contacto telefónico 289 351 900 e o e-mail talent@quintadolago.com