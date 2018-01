Quinta do Lago organiza feira de emprego a 26 de janeiro

A Quinta do Lago, no concelho de Loulé, abre as portas a todos aqueles que estiverem interessados em conhecer o luxuoso resort em pleno Parque Natural da Ria Formosa, e candidatar-se a uma das vagas disponíveis, na sexta-feira, dia 26 de janeiro, entre as 10 e as 20 horas.

O recrutamento pretende preencher vagas nas áreas de Food and Beverage (serviço de bar, receção e cozinha); Manutenção de espaços verdes; Serviço de limpeza; Receção (Golfe e Hotel); e Operacionais de Golfe.

É também possível concorrer à oportunidade de efetuar um estágio curricular e extracurricular.

O programa do evento conta com várias sessões de apresentação do Grupo Quinta do Lago (às 10h00, 12h00, 15h00 e 18h30), intercaladas com entrevistas de recrutamento às 10h30, 12h30, 15h30 e 19h00.

O processo de recrutamento irá decorrer no CLUBHOUSE, ROTUNDA 4 na Quinta do Lago.

A todos os interessados que queiram garantir o seu lugar no Open Day da Quinta do Lago, é obrigatório o registo prévio.

Para mais informações, os interessados devem contactar a organização em [email protected]