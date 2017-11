Projeto de Internacionalização leva Vinhos do Algarve à Europa

Um conjunto de empresários oriundos da Europa, ficou a conhecer de perto os vinhos e vários produtores de vinhos algarvios, quer numa mostra de produtos agroalimentares que decorreu no NERA, quer em visitas promovidas para o contacto direto com os locais de produção.

Esta iniciativa de divulgação dos produtos agroalimentares, insere-se no âmbito do projeto Internacionalizar mais Algarve, promovido pelo NERA e pela Universidade do Algarve, tendo como objetivo potenciar a internacionalização das PME localizadas nos territórios de baixa densidade do Algarve, com foco nos setores do Turismo e Lazer, Mar e Agroalimentar.

Foi precisamente no contexto da promoção do setor Agroalimentar que a CVA – Comissão Vitivinícola do Algarve, foi convidada para dar a conhecer a região vitivinícola aos empresários europeus que foram selecionados a participar nesta ação que decorreu de 21 a 23 de novembro. No dia 21 vários produtores algarvios, entre os quais no setor dos vinhos a Quinta da Tôr e a CVA, tiveram um stand próprio na Mostra de produtos regionais que decorreu no pavilhão do NERA em Loulé, assistindo depois ao Fórum regional para a internacionalização, que trouxe ao auditório várias personalidades da região nos setores do projeto, como diversos convidados e participantes.

Nos dois dias seguintes os empresários que comercializam produtos agroalimentares na Suécia, Alemanha e França, fizeram um pequeno périplo pela região, no sentido de conhecer in loco os produtores e produtos que pudessem ser atrativos para os seus mercados e clientes. No setor vitivinícola a visita a um dos parceiros integrados no programa foi à Quinta da Tôr, em Loulé, onde a delegação de empresários visitou a adega e o novo espaço de enoturismo em desenvolvimento e teve a oportunidade de provar os novos vinhos brancos, ainda a estagiar na cuba, que serão comercializados pela primeira vez por esta Quinta.

O proprietário Mário Santos ficou satisfeito por participar neste projeto considerando que «a visita às nossas instalações permitiu consolidar a nossa presença na Mostra e dar mais credibilidade e notoriedade ao projeto».

O produtor ficou ainda mais satisfeito quando, o casal de empresários portugueses radicados na Alemanha, lhe fizeram logo ali uma encomenda de vários vinhos, o que segundo ele «vai permitir abrir a porta para este importante mercado do qual tem vários interessados na sequência das visitas feitas à propriedade por turistas alemães».