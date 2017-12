Ponte aérea Portimão-Bragança celebrou dois anos com procura a crescer

O segundo aniversário do voo inaugural da rota Bragança-Vila Real-Viseu-Tires-Portimão, assinalou-se no dia 22 de dezembro, no Aeródromo de Tires.

Com um total de 10766 passageiros transportados no período de 1 de janeiro de 2017 a 30 de novembro de 2017, que comparam com 7957 no período homólogo de 2016, a taxa de ocupação cresceu acima de 15% em relação ao ano passado.

Satisfeito com estes números, Carlos Amaro, administrador da Sevenair, salienta que «este foi o ano da consolidação da rota e as nossas expetativas para 2018 são de crescimento, em linha com a retoma da atividade económica, com as maiores necessidades de mobilidade da população residente em Portugal continental e com a dinâmica positiva que o setor do turismo tem vindo a conhecer».

Para este responsável, «a procura tem subido de forma consistente porque as pessoas reconhecem nesta rota aérea uma solução regular, confiável e acessível para as suas deslocações de norte a sul no território nacional».

Comparando as taxas de ocupação nos períodos homólogos, as variações são positivas em todos os meses, ou seja, em todos os meses a taxa de ocupação é superior à dos meses homólogos de 2016. O melhor mês do ano foi agosto, com uma ocupação superior a 90 por cento.

Consulte aqui as estatísticas de ocupação fornecidas à imprensa pela Sevenair.