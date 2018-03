Nova agência quer revolucionar marketing da hotelaria algarvia

Colocar na ribalta virtual as empresas locais de turismo, alojamento para férias, hotelaria e restauração é o objetivo da recém-criada agência algarvia «HM Suite», segundo explica o fundador César Coelho ao «barlavento».

«De um modo geral, constato que no Algarve há uma maior demanda e interesse em investir em campanhas de marketing. Assim, o meu objetivo é fornecer uma abordagem integrada. Numa escala menor, também nos aventuramos no exterior, através de alguns projetos internacionais de consultoria», revela.

Ao longo de quase uma década a trabalhar no sector, César Coelho produziu estratégias para cadeias e unidades de referência como o Hilton e o Waldorf Astoria, em Portugal e no Reino Unido. Dessa experiência, acumulou «diferentes perspetivas de como se trabalha para diferentes mercados, de como se definem vários segmentos e abordagens específicas de marketing».

Abrir a própria agência especializada foi um passo natural, sobretudo numa altura em que Portugal é um destino popular. «Sim. Acredito que este é o momento certo. Agora que há ainda mais pessoas a visitarem-nos é a altura ideal para captar e fidelizar novos clientes», diz.

Questionado sobre o que distingue esta agência das congéneres, o marketeer explica que «o nosso modelo integra uma série de serviços que normalmente seriam fornecidos por duas ou três empresas diferentes. Por exemplo, orientamos campanhas de marketing digital pay-per-click na Google e nas redes sociais Fcebook, Instagram, Twitter ou LinkedIn. Criamos conteúdos, tratamos do branding e do copy writting. Isto dá-nos uma grande vantagem competitiva. E ao mesmo tempo simplifica todo o processo de comunicação» com os clientes. Para já a «HM Suite», com sede em Loulé, está a posicionar-se no mercado oferecendo planos de marketing gratuitos.

«São grátis porque os consideramos obrigatórios. Ou seja, em todas as propostas que fazemos para a prestação de serviços, de 6 a 12 meses, ou mais, asseguramos que haja sempre um sólido plano a orientar o caminho. É também uma ferramenta financeira que ajudará as empresas nossas clientes a prever melhor as despesas, o que é sobretudo benéfico numa região tão sazonal como o Algarve», explica.

«A nossa atividade de marketing é guiada de acordo com procedimentos de trabalho baseados nas práticas de algumas das melhores cadeias hoteleiras do mundo. Sou um grande seguidor dos principais indicadores de desempenho dos planos que definimos e penso que isso é outro ponto diferenciador», acrescenta.

A agência também dá apoio na área das relações públicas e ao nível dos media tradicionais. «Faço uma gestão daquilo que são as novas tendências e os bloggers mais influentes. Além disto, promovemos marketing por e-mail através de boletins informativos, comunicação pré e pós-venda e otimização de mecanismos de pesquisa», conclui. César Coelho está disponível para apresentar a «HM Suite» através do 912 209 930.