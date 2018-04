MAR Shopping Algarve vence Prémio Nacional do Imobiliário

O MAR Shopping Algarve, em Loulé, foi o grande vencedor do Prémio Nacional do Imobiliário 2018, na categoria «Comércio», distinguido na cerimónia de entrega dos prémios que decorreu ontem, dia 3 de abril, em Cascais.

«Recebemos esta distinção com enorme orgulho. É o reconhecimento de um projeto que nasceu para oferecer ao Algarve e a Portugal um complexo diferenciador, que além de garantir uma oferta comercial alargada, com a loja IKEA e a estreia de lojas com dimensões e formatos inovadores no país e na região, oferece uma dinâmica de lazer única que convida os nossos visitantes a passarem momentos nunca antes vividos num centro comercial. Estamos prestes a completar seis meses de operação e não podíamos seguir mais orgulhosos do que estamos com esta distinção», comenta Herman Gewert, diretor-geral do MAR Shopping Algarve.

Resultante de um investimento global de 200 milhões de euros do Grupo IKEA, o MAR Shopping Algarve é o maior e mais inovador centro comercial da região, integrado com uma loja IKEA e o Designer Outlet Algarve.

Apresentando um espaço moderno que incorpora as mais inovadoras soluções digitais, uma decoração inspirada em elementos típicos da região e uma área de lazer ao ar livre, a primeira a ser integrada num centro comercial do país, o MAR Shopping Algarve assenta na sustentabilidade energética e ambiental e integra algumas das mais inovadoras soluções digitais desenvolvidas para superfícies comerciais.

A cerimónia de entrega do Prémio Nacional do Imobiliário 2018 reuniu a presença de cerca de 200 individualidades, empresas e associações do setor imobiliário, contando com um painel de Finalistas e Vencedores reveladores da excelência do imobiliário nacional.