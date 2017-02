«Mar Algarve – Feira do Mar’17» agendada para março em Portimão

Conferências com especialistas convidados, náutica de recreio, embarcações e atividades marítimas diversificadas são alguns dos atrativos para incentivar a visita dos profissionais e do público ao certame «Mar Algarve – Feira do Mar’17», a decorrer em Portimão entre os dias 23 e 25.

A organização já está fazer os contactos com potenciais empresas e interessados em participar no evento, que este ano assentará em quarto grandes vertentes: exposição, educativa, gastronómica e de negócios.

Na vertente de exposição, pretende-se que estejam patentes empresas de vários subsetores ligados direta e indiretamente ao cluster do mar, desde a aquacultura, pesca profissional, pesca desportiva, indústria conserveira, marinas, centros de mergulho, estaleiros de construção naval, salicultura e empresas marítimo-turísticas, entre outras, assim como entidades públicas com responsabilidades institucionais e reguladoras, nas áreas dos portos comerciais e de recreio, além de centros de investigação, municípios, clubes e associações.

A vertente educativa contemplará a visita de vários agrupamentos escolares e cursos profissionais ao evento, com intuito de despertar a juventude para as possibilidades de carreiras relacionadas com o mar. Esta vertente fomentará ainda a participação ativa das escolas na sua organização e animação, através da participação especial de cursos de organização de eventos, música, teatro, fotografia e som.

Na vertente gastronómica, haverá uma área de restauração em que as iguarias provenientes do mar e ligadas à dieta mediterrânica estarão em destaque, estando prevista a realização de ações específicas de promoção a determinados recursos piscatórios.

A «Mar Algarve – Feira do Mar’17» visa ainda proporcionar aos vários profissionais uma oportunidade de se encontrarem, debaterem problemas comuns, desenvolverem negócios e parcerias. Esta vertente de negócios contará ainda com a apresentação de diversos programas de financiamento ao investimento. O programa vai também acolher I Congresso das Marítimo-Turísticas no qual serão discutidos assuntos de interesse para esta atividade que tem tido um crescimento significativo no Algarve. Aquando da primeira edição, que teve igualmente lugar em Portimão, em 2014, este certame foi bem recebido, com a presença de 70 expositores e uma afluência superior aos 5 mil visitantes.

A «Mar Algarve – Feira do Mar’17» é uma co-organização entre o município de Portimão e a Maralgarve – Associação para a Dinamização do Conhecimento e da Economia do Mar no Algarve e conta, para já, com o apoio institucional do Ministério do Mar, os parceiros Fórum Oceano – Associação da Economia do Mar e ACRAL – Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve, os patrocínios da Docapesca – Portos e Lotas, da APS – Administração dos Portos de Sines e do Algarve, do Grupo HPA Saúde, o apoio da Universidade do Algarve e da Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão – Turismo de Portugal. Os interessados em marcar presença ou associar-se poderão entrar em contacto com a organização através do telefone 282 470 874 ou do email: maralgarveexpo@cm-portimao.pt