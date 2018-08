Lançamento Imobiliário do Formosa Park Hotel Apartamento está a ser «um sucesso»

A JJW Hotels & Resorts Portugal apresentou ao mercado imobiliário, no passado dia 22 julho, o apartamento modelo do Formosa Park Hotel Apartamento, inserido no projeto de total renovação da unidade para um Boutique hotel de apartamentos.

Com uma localização privilegiada no Algarve, na Quinta do Lago e próximo de Vale do Lobo, o Formosa Park Hotel Apartamento fica na Ria Formosa e apenas a 500 metros da magnífica praia do Ancão, no seio da serenidade da Natureza e rodeado de campos de golfe de renome, vilas majestosas e uma beleza natural envolvente.

O projeto, com 61 apartamentos, de tipologias T1 e T2, com áreas compreendidas entre os 67m2 e 165 m2, rapidamente se tornou alvo do interesse dos investidores, assegurando um retorno de investimento garantido com um mínimo anual de 5 por cento nos primeiros 3 anos, com direito a utilização até 15 dias por ano.

Nas palavras de Ruben Paula, Diretor Geral de Operações do Grupo JJW Hotels & Resorts, em Portugal, «o projeto atraiu de imediato diferentes tipos de investidores, quer para aqueles que procuram uma residência de férias ou para quem procura valorizar o seu património com garantia de retorno. Já foram vendidos dois apartamentos e o mercado tem mostrado uma excelente aceitação e interesse pela atratividade do produto, tendo já mais compradores a formalizar interesse e a analisar detalhes do empreendimento, o que nos permite estar muito otimistas em relação à sua comercialização».

A atual unidade hoteleira, ainda em funcionamento, encerrará a partir de novembro deste ano, para uma renovação completa, e os apartamentos serão totalmente remodelados, mobilados e equipados, com a decoração da responsabilidade da reconhecida decoradora Maria Raposo. A Natureza em redor é harmonizada com uma arquitetura moderna e contemporânea, em unidades residenciais espaçosas e luxuosas, onde o conforto é privilegiado pelas vistas soberbas ou para o intenso azul do oceano ou para o tranquilizante verde da natureza.

O projeto prevê a sua abertura no início do Verão de 2019 e oferecerá aos seus investidores e futuros clientes, áreas públicas totalmente renovadas que contemplam um bar, um restaurante e um spa no seu interior. O exterior irá beneficiar-nos com uma piscina, jardins tropicais e um parque para crianças, para além do acesso privilegiado aos reconhecidos campos de golfe de San Lorenzo e Pinheiros Altos (ambos propriedade do grupo JJW) com serviço de shuttle incluído.

O grupo JJW Hotels & Resorts em Portugal, além do Formosa Park Hotel Apartamento, é proprietário do emblemático Penina Hotel & Golf Resort, o primeiro hotel de cinco estrelas e campo de golfe do Algarve, localizado na zona de Portimão e Alvor e do luxuoso Dona Filipa Hotel, unidade localizada frente mar em Vale do Lobo e que também foi alvo de uma renovação no último ano. O sucesso de todas as unidades no setor hoteleiro, estende-se agora ao setor imobiliário, onde aliás tinha começado em Portugal, tendo desenvolvido todo o empreendimento dos Pinheiros Altos na Quinta do Lago.