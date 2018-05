Lagoa organiza primeiro Salão Imobiliário do Algarve

A primeira edição do Salão Imobiliário do Algarve (SIA) é um grande certame, organizado pela Câmara Municipal de Lagoa, que pretende atrair ao Centro de Congressos do Arade, diferentes atores e mediadores do mercado imobiliário da região, agências imobiliárias, projetistas, gabinetes de advogados, solicitadores e organismos públicos.

Marcarão presença ao longo de três dias (entre 7 e 9 de junho próximo) quatro dezenas de expositores, para além de conferencistas e seminaristas sobre diversos temas ligados ao ramo. O Salão Imobiliário do Algarve colmatará, assim, uma lacuna que vinha a sentir-se na região, face à recuperação da dinâmica do setor imobiliário no país e, concretamente, no Algarve.

O SIA é organizado com o objetivo de potenciar o desenvolvimento do setor económico da construção e do imobiliário, proporcionando aos diferentes atores a oportunidade de apresentarem, diretamente ou por intermédio dos seus agentes, distribuidores, representantes exclusivos ou empresas autorizadas, produtos, serviços, catálogos, no sentido de estimular o progresso, intercâmbio técnico e tecnológico e promover a concretização de trocas comerciais, contribuindo para o desenvolvimento económico do sector.

Sob o lema «Mais do que promover o imóvel, promover a região», o primeiro Salão Imobiliário do Algarve dedicará o primeiro dia à mediação imobiliária; o segundo, às tecnologias e materiais usados na construção civil, e o terceiro e último dia, à reabilitação urbana. O certame decorrerá entre as 14h00 e as 22h00 nos dias 7 e 8; no dia 9, entre as 14h00 e as 23h00. Os bilhetes de acesso têm um custo de 2 euros (crianças até aos 12 anos têm entrada gratuita).