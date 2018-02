In Loco tem €1,7 milhões para apoiar agricultores e produtores regionais do Algarve Central

A Associação IN LOCO, na qualidade de entidade gestora do Grupo de Ação Local para o Interior do Algarve Central, informa que estão encontram abertos seis concursos para apresentação de candidaturas no âmbito da medida 10 «LEADER» do PDR2020. Os apoios previstos variam entre 35 a 50 por cento do investimento elegível, sob a forma de subvenção não reembolsável.

Os investimentos devem estar localizados no território do Interior Algarve Central, que abrange as seguintes freguesias: Guia e Paderne, no concelho de Albufeira; Santa Bárbara de Nexe, Conceição e Estoi, no concelho de Faro; Alte, Ameixial, Boliqueime, Salir, São Sebastião e Querença, Tôr e Benafim, no concelho de Loulé; Pechão e Moncarapacho e Fuzeta, no concelho de Olhão; São Brás de Alportel; São Bartolomeu de Messines e São Marcos da Serra, no concelho de Silves; Cachopo, Santa Catarina da Fonte do Bispo e Luz de Tavira e Santo Estêvão, no concelho de Tavira.

Assim, estão lançados os seguintes anúncios:

– 10.2.1.1 – Pequenos investimentos na exploração agrícola (de 1 de março a 31 de maio de 2018);

– 10.2.1.2 – Pequenos investimentos na transformação e comercialização de produtos agrícolas (de 1 de março a 30 de abril de 2018);

– 10.2.1.3 – Diversificação de atividades na exploração agrícola (de 2 de abril a 31 de agosto de 2018);

– 10.2.1.4 – Cadeias curtas e mercados locais (de 1 de março a 30 de abril de 2018);

– 10.2.1.5 – Promoção de produtos de qualidade locais (de 2 de abril a 31 de agosto de 2018);

– 10.2.1.6 – Renovação de aldeias (de 1 de março a 31 de maio de 2018):

Os aúncios e demais informação relevante, nomeadamente legislação, formulários, orientações técnicas que incluem as listas de documentos a apresentar, estão disponíveis no portal do PORTUGAL 2020, no PDR 2020, ou no sítio do GAL Interior do Algarve Central.

Em alternativa, poderão ser pedidos esclarecimentos junto do Contact Center do PDR2020, a contactar através do telefone 800 500 064, ou na associação In Loco através do telefone 289 840 860 ou correio eletrónico ([email protected]).