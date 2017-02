Hotel Porta Nova reabre hoje em Tavira com nova gestão

O Hotel Porta Nova em Tavira, Algarve, reabre sexta-feira 24 fevereiro como Maria Nova Lounge Hotel, após seis meses de obras de renovação e reabilitação, avaliadas em mais de 2, 5 milhões de euros.

A unidade hoteleira foi comprada em 2016 ao Novo Banco pelo o grupo AP Hotels & Resorts e vai abrir com uma equipa fixa de 50 profissionais, que na época alta poderá crescer até aos 100.

Com 137 quartos, divididos entre 134 standard/standard vista piscina e três suites, o Maria Nova Lounge Hotel oferece um restaurante e bar panorâmico abertos também ao público em geral, um Lounge Bar no terraço com animação musical, duas salas para eventos e conferências com capacidade para 140 e 30 pessoas, piscina exterior e interior, ginásio, Wi-fi gratuito em todo o hotel, serviço de lavandaria e um spa, entre outras facilidades.

Xisco Homs é o diretor do renovado Maria Nova Lounge Hotel. A Chef Milene Nobre assina as propostas gastronómicas, todas uma aposta na fusão entre a cozinha algarvia, rica e criativa também pelos genuínos e variados produtos da região e a cozinha internacional.

A unidade hoteleira pretende ainda ser simultaneamente um espaço aberto à cidade e de descoberta da cidade e do concelho, que se destaca pelo seu património cultural, mas também pela sua natureza, palco de inúmeras possibilidades de práticas desportivas. «É nosso principal objetivo criar emprego e valor na região de Tavira, transmitir a hospitalidade na sua máxima expressão e criar vínculos que perdurem no tempo», diz Mar Bayo, diretora geral do grupo AP Hotels & Resorts.

Com o Maria Nova Lounge Hotel o grupo AP Hotels & Resorts passa a ter cinco unidades hoteleiras, todas no Algarve: Hotel Eva, em Faro; Hotel Oriental, em Portimão; e Adriana Beach Resort Hotel e Victoria Sport& Beach Hotel, em Albufeira.