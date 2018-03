Grupo Garvetur | Enolagest fatura mais de 35 milhões em 2017

Mais do que o aumento do volume de negócios, que em 2017 foi superior às previsões definidas pelas 41 empresas participadas do Grupo Garvetur | Enolagest e superou os 35 milhões de euros, uma subida a rondar os 10 por cento em relação ao período homólogo de 2016, as palavras-chave que marcaram a atividade do ano passado foram a inovação, a formação dos colaboradores, o reconhecimento da capacitação das mulheres na organização, a par de investimentos no mercado prime no Algarve e em Lisboa, bem como a diversificação de serviços.

Estas são as principais novidades do pequeno-almoço de trabalho, organizado pela Garvetur | Enolagest com a imprensa, realizado hoje, quinta-feira, 29 de março, no Vilamoura Jardim, Centro de Negócios & Serviços, em Vilamoura.

A previsão de crescimento do volume global de negócios da Enolagest, SGPS estima -se entre os 6 e 8 por cento, valor que poderá variar mediante a comercialização de ativos do Grupo de maior dimensão.

Acrescendo a subida do número de clientes e ainda a expansão para novos mercados, Reinaldo Teixeira, CEO do Grupo aponta para uma previsão de crescimento sustentado, «possível, em função da consolidação das alterações introduzidas na gestão e objetivos das empresas, numa conjuntura positiva da economia nacional e em particular da atividade turística, cujo ciclo de investimento e serviços as nossas empresas abrangem na totalidade».

Garvetur Propriedades reforça contratos exclusivos de mediação

Para a Garvetur Propriedades uma das chaves de sucesso registado em 2017 assenta no aprofundamento dos contratos exclusivos de mediação, no que toca à comercialização de ativos.

O aumento na venda de unidades superou os 90 por cento, porém registe-se em especial a diversidade dos mercados de procura, com a França a ocupar o segundo lugar, e a figurarem no top 10 clientes oriundos da Suíça, Suécia, Estados Unidos da América e Brasil.

Uma diversidade que abrange outros países como a Alemanha, Austrália, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Rússia, África do Sul, Angola, Bulgária, China, Espanha, Indonésia, Itália, Perú e Ucrânia.

«Trata-se de uma nova dinâmica, a exigir estratégias específicas e inclusive alteração do paradigma de negócios, que implica sobretudo melhores serviços, para clientes informados e habituados a altos standards de qualidade», salientou a diretora comercial, Patrícia Brito.

«Mais do que celebrar os resultados positivos, com um crescimento do volume de negócios da imobiliária a rondar os 50 por cento (48 por cento) em 2017, relativamente às propriedades vendidas no período homólogo de 2016, o que nos motiva é a capacidade da nossa organização em desenvolver estratégias que se mostram adequadas ao crescimento sustentado da nossa atividade, salientou no encontro anual com a imprensa, que decorreu a 28 de março, no Centro de Negócios e Serviços Vilamoura Jardim, onde estão centralizadas as atividades do Grupo Garvetur | Enolagest.

A diretora comercial da Garvetur aproveitou também a ocasião para salientar o facto de as empresas do Grupo Enolagest «terem em posições de chefia mais mulheres do que homens, reconhecendo não o género, mas a sua capacidade de trabalho e dedicação».

Este é um bom exemplo da «nossa política de recursos humanos que se baseia no reconhecimento da competência, sejam mulheres ou homens», a qual em 2018, vamos continuar a dinamizar através da nossa academia de formação. Estamos apostados na melhoria da qualidade dos serviços complementares prestados aos nossos clientes em diversas áreas diretamente ligadas à imobiliária, como a gestão e rentabilização do imóvel, ou ainda a decoração interior e exterior, renovações e remodelações dos imóveis, aconselhamento fiscal e jurídico, além de disponibilizar outras soluções solicitadas pelos nossos proprietários».

A crescente procura leva a Garvetur a antecipar o investimento em ativos designadamente no mercado prime, onde têm surgido novas ofertas dos promotores nos diversos segmentos, habitacional ou comercial.

Registe-se, no entanto, que em termos de tipologia, as vivendas com três quartos e os apartamentos T2 lideraram a procura em 2017.

Este ciclo positivo não descarta todavia a maior atenção por parte das instituições para «a importância do país manter fatores como o alto nível de segurança, leis fiscais favoráveis e, no caso do Algarve, maior investimento no setor da saúde, de extrema importância para o mercado sénior”, assim como um reforço na promoção, para que se concretize a alta rendibilidade do investimento imobiliário e se mantenha e reforce a animação do mercado».

Garvetur Férias & Turismo atrai novos mercados e clientes mais jovens

Quanto à Garvetur Férias & Turismo, o crescimento das reservas superou os 10 por cento (11,7 por cento, na realidade), registando-se também aqui a confirmação das alterações do mercado de procura, quer em termos de nacionalidade, com o mercado francês a superar a tradicional procura do cliente britânico e o surgimento de novas nacionalidades, como a belga e a holandesa.

Segundo a diretora de operações, «os clientes optam por villae modernas, bem apetrechadas, com wifi. Os destinos preferidos continuam a ser o litoral, quer na oferta especializada da Garvetur no Algarve, como noutras localizações no país, designadamente Lisboa, Costa de Prata e Douro».

Célia Teixeira aponta ainda uma alteração no grupo etário de procura, que rejuvenesceu, destacando-se as famílias entre os 30 e 50 anos de idade, quando anteriormente a idade da maioria superava os 40 anos.

Atualmente, a Garvetur Férias & Turismo dispõe de uma oferta superior a 680 unidades de alojamento, entre villae e apartamentos.

Quanto às previsões para 2018, já confirmadas pelas reservas relativas à Páscoa deste ano, a estimativa é de um aumento de ocupação a superar os 6 por cento e uma maior incidência na oferta de miniférias. A intenção é diversificar os mercados e atrair procura de país como a Alemanha, Dinamarca e Finlândia, sem descurar no entanto a fidelização dos mais de 35 mil clientes de 2017, entre os quais os portugueses se destacam.

Célia Teixeira considera que neste momento a época alta se inicia na Páscoa, com o mercado sénior e o setor do golfe a apostar em meses do primeiro e segundo trimestre do ano no Algarve e salienta também o impacto, para a melhor performance da empresa que lidera, de grandes eventos como as provas de golfe, hipismo, vela ou atletismo das quais a Garvetur é um dos parceiros privilegiados.

Mais Tecnologia, melhor Ambiente num investimento a rondar os 500 mil euros na Alvarsol

No que concerne a outras empresas participadas do Grupo Enolagest, em 2017 a Alvarsol, Lavandaria Industrial, empresa cofundadora da Enolagest, SGPS, adquiriu um túnel com características ímpares, que permite o controlo total da capacidade de lavagem por hora evitando desperdícios.

Trata-se de um túnel modular, o único túnel a lavar em giros de 360º, que aumentou a capacidade de produção de 1.500 kg/ hora, bem como a substituição dos agentes alcalinos por sequestrantes, humectantes e enzimáticos. Assim, a tonelagem de roupa tratada na Alvarsol superou em 2017 os 3 milhões de quilograma de roupa de hoteleira, e 200 mil quilogramas de fardas.

Em termos de qualidade dos acabamentos, a Alvarsol investiu «cerca de 500 mil euros de forma a reforçar a finalização da produção», refere ainda o diretor da empresa, Orlando Lopez.

Em 2018 a lavandaria, que aumentou em 5 por cento os seus clientes particulares em 2017, vai manter «a maior aposta no cliente de excelência, como são os hotéis de prestígio cinco estrelas, agora a nível nacional».

Em termos de novas áreas de negócio, em 2018 a Alvarsol irá apostar na comercialização de químicos de última geração com propriedades biodegradáveis e ainda no serviço técnico e de manutenção especializado na área de lavandarias, «de forma a preencher a falta existente neste setor que por vezes tem que recorrer a empresas de fora do país», salienta Orlando Lopez.

Recorde-se que em 2016 a Alvarsol investiu um milhão de euros em maquinaria inovadora visando instalações mais produtivas e amigas do ambiente. Este investimento permitiu reduzir em mais de 50 % os consumos energéticos, 40 por cento em água e 40 por cento na utilização de químicos.

Segundo Orlando Lopez a Alvarsol continua a investir em técnicas de vanguarda nos processos de lavagem, tanto na área química como quanto ao processo diferenciador de tratamento dos têxteis, que atraem as unidades hoteleiras mais exigentes.

Serviços personalizados alavancam crescimento na Visacar

A Visacar, empresa de aluguer e venda de automóveis do universo Enolagest, destaca nos resultados de 2017 o aumento expressivo de utilização do seu serviço de golf shuttle que abrangeu mais de 167 mil passageiros.

Tendo em conta que a época alta do golfe não coincide com a época de veraneio, este resultado promove o crescimento sustentado da empresa, registando-se uma ocupação total dos ativos e dos colaboradores.

Entretanto, a Visacar aumentou a sua frota em mais de 10 por cento acima da substituição de viaturas que realiza anualmente, por questões de segurança.

O número de alugueres foi superior a 8700, superando os objetivos determinados.

Na comercialização de viaturas, foram vendidos 510 automóveis, com aumentos a registarem-se tanto na sede da empresa no Algarve como na delegação de Seia, na Serra da Estrela.

Também na área de aluguer operacional de veículos (AOV), ainda sendo uma nova área de aposta da empresa, a Visacar registou um aumento de 3 por cento.

As perspetivas para 2018 continuam a ser altas, prevendo-se um aumento global do volume de negócios entre 9 a 12 por cento.

Visatempo cria 240 postos de trabalho por mês

A Visatempo, empresa de trabalho temporário que desde a sua fundação em 2002 integra o Grupo Enolagest, responsabilizou-se em 2017 por uma média mensal de 240 postos de trabalho (não cumulativos). Tal corresponde a 344305 horas de trabalho contratadas, mais 44 mil horas do que em 2016.

Ainda que a atividade turística nas sua diversas vertentes – hotelaria, restauração, guias turísticos, comerciais e promotores de vendas, entre outros, – seja o ramo de atividade da maioria dos seus clientes, a empresa diversificou e tem vindo a recrutar para o setor da construção civil e saúde, para postos de trabalho na região algarvia, mas igualmente noutras regiões do país e na Europa.

Com cerca de 2000 profissionais inscritos, a Visatempo assume-se como parceiro estratégico, visando um maior nível de qualidade de serviços em múltiplas atividades.

Nesse sentido, e continuando a apostar na qualidade e diversificação, a Visatempo pretende em 2018 reforçar a sua bolsa de recrutamento e abrir novos postos de trabalho, uma iniciativa que a empresa considera estratégica. No que concerne a novos mercados em 2018 a empresa pretende expandir a sua oferta para a área da logística.

D&D – Interior Design é a nova marca de decoração

O ano de 2017 foi marcado pelo lançamento da nova marca do setor da decoração, a D&D – Interior Design. Na perspectiva de fornecer aos seus clientes mais qualidade e melhores serviços, esta empresa participada do Grupo Enolagest trabalha na decoração de residências privadas para uso próprio ou para aluguer, espaços comerciais, hotéis e escritórios, incluindo decorações chave na mão.

Em termos de estilo, a empresa pretende distinguir-se pelo design único e intemporal. Oferece no entanto serviços flexíveis e apoiados em consultoria de designer de interiores, tendo em conta estilos, cores e preferências devidamente direcionados para cada cliente.

Com escassos meses de atividade, a D&D – Interior Design já desenvolveu cerca de 45 projetos, quer da totalidade dos imóveis ou a remodelações parciais que valorizam as propriedades, seja para rentabilização, ou conforto e qualidade de vida dos seus proprietários.

Para 2018 e na carteira dos mercados a apostar, surge o reforço do mercado francês bem como o mercado britânico. Acresce o lançamento de novos serviços, designadamente a consultoria em arquitetura de interiores, design de interiores e design de mobiliário.

ARTA especializa-se em Marketing Digital e Desenvolvimento de Marcas

A ARTA empresa de design e comunicação do Grupo Enolagest, elegeu como prioridades em 2017 o Marketing digital de sites, designadamente o site ww.garveturproperties.com que registou nesse período de tempo um aumento dos visitantes a rondar 1000 por cento.

Entre outros trabalhos de relevo efetuados destaca-se a criação vários projetos de visualização 3D para promoção imobiliária de vários empreendimentos um pouco por todo o país, com especial destaque para o Algarve.

A ARTA responsabilizou-se igualmente pela criação da nova imagem de algumas das empresas do Grupo Enolagest, numa estratégia concertada de modernização e proximidade com o cliente final. Refira-se ainda a área da ilustração, a criação do Mapa ilustrado de toponímia da Quinta do Lago.

Em 2018 a ARTA tem já em execução novos sites e ferramentas de gestão das estatísticas das redes sociais. Todavia, a aposta será na especialização de criação de marcas, com o desenvolvimento de um projeto de grande dimensão de âmbito nacional, para uma nova marca e embalagens de produtos hortícolas que estará presente nas grandes superfícies comerciais.

Quanto a novos mercados a intenção é aprofundar a relação com o mercado imobiliário quer na produção de 3D como na própria promoção gráfica e digital.

EG Seguros elege Carteira de Seguros de Saúde

A Eg Seguros, que integra igualmente o Grupo Enolagest, destaca em termos dos resultados de 2017 os seguros de saúde, que foram os mais procurados pelos clientes da mediadora que tem parcerias com mais de uma dezena de companhias de seguros.

Com um volume de carteira superior a 1 milhão de euros em 2017, cobrindo maioritariamente o setor multirriscos, automóvel e saúde, a EG Seguros aponta para diversidade de coberturas e aumento de capitais, como as tendências que se irão desenvolver mais no ano de 2018.

A empresa desenvolveu entretanto uma nova imagem e oferece novos serviços de consultoria, cuja estratégia segue o lema “Mais qualidade, mais proximidade” e vai promover campanhas de lançamento que irão reforçar um maior contato com clientes.

Casa Pronta aposta na eficiência energética

A Casa Pronta é a empresa do Grupo Enolagest que atua no setor da remodelação de imóveis, manutenção de moradias e jardins e em 2017 registou um aumento de 15 por cento no número de serviços efetuados.

Para este crescimento contribuíram os novos serviços disponibilizados a partir de 2016, designadamente a colocação de painéis solares e fotovoltaicos e sistemas de ar condicionado, bem como de caldeiras e outros sistemas de aquecimento, assim como o Isolamento térmico em moradias e edifícios para garantir melhor eficiência energética dos mesmos.

Em temos da melhoria de qualidade, o departamento de Serviços de manutenção preventiva que permite aos proprietários agendar a vistoria e conservação de equipamentos e residências, numa base temporal previamente acordada, tem vindo igualmente a registar uma crescente procura.

Em 2018 a Casa Pronta vai reforçar a sua área de negócio direcionada para a prestação de serviços/obras/sinistros para companhias de seguros na zona do Algarve.

Grupo Enolagest apresenta crescimento sustentado

