Grupo Carvoeiro Clube comercializa Vale de Milho Village

O Vale de Milho Village, localizado nas redondezas de Carvoeiro, é um empreendimento turísticos de cinco estrelas que beneficia de um ambiente rural, com cenário do oceano como plano de fundo.

Recentemente construído, este resort foi adquirido pelo Carvoeiro Clube Group, uma das maiores e mais conceituadas empresas de gestão de propriedades.

O resort abriu as suas portas, para alojamento de férias, no dia 18 de Julho de 2018. Existe, ainda, a possibilidade de compra de unidades a investidores.

As vendas iniciaram no início do ano e é esperado que, as poucas unidades disponíveis, sejam adquiridas agora que o resort está aberto e completamente operacional.

O Carvoeiro Clube Group contratou especialistas em design de interiores de hotéis, a Lemon Variance, para ajudar no desenvolvimento de cada uma das 32 unidades com mobiliário distinto e apropriado ao conceito de design.

Segundo explica Patrícia Buerer, CEO do grupo, «estamos muito entusiasmados por trazer um resort de alta qualidade já há muito desejado na zona, daí darmos muita importância a cada pormenor do projeto de design de interiores, que foi cuidadosamente planeado com o objetivo de oferecer aos hóspedes o sabor de uma vida de luxo. Este resort é muito especial, está situado num local muito agradável e não é qualquer resort que se pode orgulhar de ter o seu próprio lago».

Cada uma das moradias, de dois e três quartos, tem a sua própria piscina e jardim e com amplas e excelentes áreas divididas por três andares.

Os terraços cobertos e as varandas têm vista para o lago e para o mar à distância. O Vale de Milho Village captura a essência de um estilo de vida confortável e harmonioso.

O 10º Resort do Carvoeiro Clube Group e mais um marco histórico nos 35 anos da empresa.

Erik Vlieger, um dos sócios do grupo, afirma que «os últimos dois anos têm sido um ponto de viragem para a empresa. O objetivo da nossa estratégia em adquirir mais projetos de hotelaria e residência, tem aumentado exponencialmente o núcleo do nosso negócio de gestão de propriedades e operações que nos permitiu chegar mais longe».

Não satisfeitos com a abertura deste resort no ano corrente, o Carvoeiro Clube Group já tem outro resort a caminho. A construção do resort boutique de quatro estrelas, a Quinta do Algarvio, começou este ano e a sua abertura será em 2019.