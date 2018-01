Frederico Tito Champalimaud é o novo diretor-geral do Espiche Golf

O Espiche Golf acaba de nomear Frederico Tito Champalimaud como novo diretor-geral. Com uma experiência de mais de 18 anos no setor da Hotelaria premium e de luxo, o profissional transita do Quinta da Marinha Palace Hotel e Quinta da Marinha Oitavos Dunes, onde desempenhava as funções de diretor de vendas e de diretor de Golf respetivamente.

Licenciado em gestão hoteleira pela Thames Valley University de Londres, Frederico Tito Champalimaud tem um percurso internacional que inclui o Conrad International e Hayatt Carlton Towers em Londres, e o Hayatt Regency Savannah, nos EUA.

Em Portugal, desempenhou ainda funções como diretor-geral do Quinta da Marinha Health & Racket Club.

A nomeação surge após um ano em que o Espiche Golf atingiu a marca das 30 mil voltas anuais e em que também inaugurou uma nova área de jogo curto para completar o Driving Range e da parceria com a Elite Golf Academies, que trouxe Steven Bainbridge para o Espiche Golf para apoiar o desenvolvimento da equipa de profissionais no clube.

O Espiche Golf conquistou o reconhecimento mundial ao tornar-se no primeiro clube de golfe fora dos Estados Unidos da América a conquistar uma posição de destaque nos prémios Clubhouse of the Year promovidos pela prestigiada Golf Inc Magazine. O clube de golfe português conquistou a 3ª posição na categoria ‘Nova Construção e Remodelação’, integrando um selecto grupo de premiados.

Eficiência, estética e conceito de design global foram os critérios de avaliação considerados por um júri com formação em arquitetura, design e golfe. O clubhouse do Espiche Clube, inaugurado em maio de 2014, destacou-se entre as centenas de candidaturas de clubhouses de todo o mundo pelo seu design inovador, sustentabilidade do projeto e criatividade.

A apenas alguns minutos da costa e da cidade de Lagos, no pitoresco e menos turístico barlavento algarvio, o Espiche Golf é um campo que alia a prática da modalidade à contemplação e respeito pela natureza envolvente, em plena reserva ecológica.

O arquiteto Peter Sauerman concebeu o campo de forma a integrá-lo harmoniosamente na paisagem circundante, havendo inclusive na sua manutenção uma extrema preocupação em preservar o ecossistema natural e único da reserva.

O Espiche Golf oferece um desafiante campo de 18 buracos, par 72. Os lagos, ribeiros e vegetação indígena enriquecem e favorecem a biodiversidade desta zona, bem como a excecional vista, rodeada por campos e vinhas, que espreita no horizonte a serra de Monchique.

Com mais de 5800 metros dos tees e a possibilidade de várias outras opções fazem deste campo um verdadeiro prazer tanto para iniciantes como para o golfista casual ou até mesmo os mais experientes. O jogador é obrigado a utilizar uma grande variedade de técnicas e um jogo inteligente é tanto necessário como recompensado. Os fairways habilmente desenhados fazem pleno uso das encostas naturais e depressões ondulantes, enquanto os greens brilhantemente esculpidos e localizados exigem que o jogador utilize toda a variedade de técnicas de aproximação. Existem dois pontos de partida a partir do 1.º e 10.º tees, ambos localizados no centro do curso.