Fórum Empresarial do Algarve arranca hoje

O V Fórum Empresarial do Algarve tem início hoje, 17 de fevereiro, às 19h30, no hotel Tivoli Victoria, em Vilamoura, para debater os desafios para o crescimento da economia, a importância do mundo digital, das exportações e o papel do Estado no fomento do investimento.

Neste primeiro dia conta com a presença de personalidades como o secretário de Estado da Indústria, João Vasconcelos, que participa na entrega dos Prémios «Líderes de Portugal», Luís Marques Mendes, Nasser Sattar, Presidente do Comité de Gestão do LIDE Portugal, Fernando Neves de Almeida, presidente da Boyden Portugal e Desidério Silva, presidente da Entidade Regional de Turismo do Algarve.

O evento organizado pelo LIDE Portugal – Grupo de Líderes Empresariais prolonga-se pelos dias 18 e 19 e conta com a presença do primeiro-ministro António Costa, dos ministros Mário Centeno e Manuel Caldeira Cabral e do secretário de Estado da Internacionalização, Jorge Costa Oliveira. Do programa fazem ainda parte Paddy Cosgrave, Luís Mira Amaral, Miguel Frasquilho e Rui Rio.

Programa

«CRESCIMENTO E CRIAÇÃO DE VALOR» – dia 17-02-2017 (Sexta-feira)

12h00 INÍCIO DA CHEGADA E REGISTO DOS PARTICIPANTES

Almoço livre e acesso aos programas de lazer

19h30 COCKTAIL E RECEPÇÃO DOS CONVIDADOS Dress code:TRAJE ESCURO

Carlos Miguel Gonçalves – Presidente Executivo do LIDE Portugal

Desidério Silva – Presidente Entidade Regional de Turismo do Algarve

20h30 JANTAR by Boyden

Boas vindas de Nasser Sattar – Presidente do Comité de Gestão do LIDE Portugal

22h00 Fernando Neves de Almeida – Presidente da Boyden Portugal

22h15 ENTREGA DE PRÉMIOS «LÍDERES DE PORTUGAL» by Capgemini

Categorias: Líder em «Governança Corporativa / Inovação Tecnológica / Mercados Internacionais / Empreendedorismo»

22h30 Luis Marques Mendes – Membro do Comité de Gestão

22h45 NOITE ANIMAÇÃO / D.A.M.A. em concerto acústico* ”by Capgemini”

NETWORKING



Dia 18-02-2017 (Sábado de manhã)

07h00 / 09h00 PEQUENO-ALMOÇO

09h00 ABERTURA DA SESSÃO – Paddy Cosgrave (CEO & Founder, Web Summit)

09h20 / 10h30 CONFERÊNCIA 1

“CRIAÇÃO DE VALOR NO MUNDO DIGITAL” by Capgemini

1. Paula Panarra (Microsoft)

2. João Vitorino (Macedo Vitorino & Associados)

3. David Braga Malta (Afterburner)

4. Miguel Fontes (StartUp Lisboa)*

10h30 ENCERRAMENTO – João Vasconcelos (Secretário de Estado da Indústria)

10h50 / 11H10 COFFEE BREAK

11h10 ABERTURA DA SESSÃO – Manuel Caldeira Cabral (Ministro da Economia)

11h30 / 12h40 CONFERÊNCIA 2 “REALIDADE DAS EXPORTAÇÕES”

1. António Saraiva (CIP)

2. Ângelo Ramalho (EFACEC)

3. Nuno Faria (NPCF Advogados)

4. João Castello Branco (Semapa)

12h40 ENCERRAMENTO – Jorge Costa Oliveira (Secretário de Estado da Internacionalização)

13h00 / 14h30 ALMOÇO

NETWORKING

14h45 ABERTURA DA SESSÃO – Vitor Ribeirinho (KPMG)

15h00 / 16H20 CONFERÊNCIA 3

«FINANCIAR O CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL» by KPMG

1. Conceição Lucas (Millennium BCP)

2. António Ramalho (Novo Banco)

3. Francisco Cary (CGD)

4. João Caiado Guerreiro (Caiado Guerreiro)

16h20 / 16h45 COFFEE BREAK

16h45 / 18H00 CONFERÊNCIA 4

«PAPEL DO ESTADO NO FOMENTO DO INVESTIMENTO»

Moderador: Rui Rio (Boyden)

1. Vitor Escária (ISEG)

2. Miguel Frasquilho (AICEP)

3. Luis Mira Amaral

4. Pedro Siza Vieira (Linklaters)

18h00 ENCERRAMENTO – Mário Centeno (Ministro das Finanças de Portugal)

20h30 JANTAR Dress code:TRAJE ESCURO by EDP

22h15 Sua Excelência o Primeiro-Ministro – António Costa*

ENTREGA DO PRÉMIO “WELCOME TO PORTUGAL” 5ª edição

ENTREGA DO PRÉMIO “LIFE TIME ACHIEVEMENT” 5ª edição

22h45 NOITE ANIMAÇÃO / NETWORKING

Lounge by the Pool



PROGRAMA de dia 19-02-2017 (Domingo)

07h00 / 09h15 PEQUENO-ALMOÇO

09h15 AUDI DRIVING EXPERIENCE BY AUDI

Helicóptero by BANCO BIC

Academia de Padel by KPMG

Passeio de Barco by Capgemini

Academia de Golfe by KPMG

ALMOÇO LIVRE