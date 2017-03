Faro ligado a mais de cem aeroportos durante o verão IATA 2017

Na temporada que se inicia, o Aeroporto de Faro e a região do Algarve vão ficar ligados a mais de uma centena de aeroportos de 20 países, e serão servidos por mais de 50 companhias aéreas regulares. Este verão, os grandes destaques são as ligações a Budapeste (Hungria), Dresden (Alemanha), Erfurt (Alemanha), Gotemburgo (Suécia), Lille (França), Muenster (Alemanha), Newquay (Inglaterra), Nice (França), Varsóvia (Polónia), Maastricht (Holanda) e Ostend (Bélgica).

A ANA estima um aumento na ordem dos 17 por cento na oferta global de lugares de e para o Algarve neste verão, que se traduz em 8,4 milhões de lugares, valor que consolida a tendência de crescimento que se tem registado. Este incremento vai representar, na temporada, um acréscimo estimado de um milhão na oferta de lugares regulares, se comparado com período homólogo (verão 2016). Segundo nota da assessoria de imprensa da ANA Aeroportos de Portugal, empresa que passou a fazer parte da rede francesa VINCI Airports em setembro de 2013, o Reino Unido vai manter a habitual relevância e vai ficar ligado a Faro por mais de 30 aeroportos. Com um crescimento previsto de 15 por cento na oferta global de lugares, este mercado pode atingir, no final do verão IATA 2017, uma quota de mercado ligeiramente acima dos 50 por cento.

O mercado alemão tem um assinalável crescimento na oferta global de lugares (cerca de 26 por cento), com a oferta de três novas rotas (Dresden, Erfurt e Munster), servidos pela companhia aérea Germania. A destacar ainda neste segmento, o reforço da conectividade a Frankfurt, pela low cost Ryanair, que passa a assegurar um novo serviço diário a este que é um dos principais e mais importantes hubs da Europa, e que vai ser servido, neste verão, por três companhias aéreas a partir de Faro: a Lufthansa, Ryanair e TUI.

Por fim, o mercado francês, que na temporada anterior apresentou um inusitado crescimento na procura do Algarve enquanto destino turístico, vai ficar ligado a Faro através de 10 aeroportos. Assim, consolidará um elevado crescimento na oferta de lugares, na ordem dos 30 por cento, em comparação a igual período do ano anterior. Vão abrir duas novas rotas (Lille

e Nice pela EasyJet) e vão ser lançadas quatro novas frequências regulares: Bordéus, Marselha e Nantes pela Volotea e Paris pela EasyJet.

Contactado pelo «barlavento», Vítor Neto, empresário e ex-secretário de Estado do Turismo, considera que as informações avançadas pela ANA, «reforçam uma época positiva, no seguimento do ano passado, o que é muito importante. Há dois factos que na minha opinião importa salientar. Por um lado, o lançamento de rotas para países que não têm ainda uma presença forte no Algarve, como a Polónia e a Hungria, e por outro, o reforço das ligações aos principais clientes da região. E é muito significativo e promissor o salto perspetivado pelo mercado francês».

O presidente da Associação Empresarial da Região do Algarve (NERA) sublinha, contudo, que estas perspetivas favoráveis «não caíram do céu. Resultam da qualidade e da capacidade de atração da nossa oferta turística, e da sua força competitiva, e certamente, também do bom trabalho do Aeroporto de Faro. Trazem-nos, sem dúvida, novas responsabilidades, mas abrem também novos horizontes. Estou confiante de que o Algarve, a sua economia e os seus empresários e profissionais, estão em condições de responder aos desafios do presente e apostar no futuro».

Ponte aérea Faro/Varsóvia durante todo o verão

O Aeroporto de Faro e a companhia aérea irlandesa Ryanair inauguraram no passado domingo, 26 março, a nova rota Faro/Varsóvia (Modlin). A ligação será mantida durante toda a temporada de verão com dois voos semanais pela companhia Ryanair, em Boeing 738, o que representa uma oferta total de 23436 lugares. Além deste destino, a operadora low cost vai oferecer mais nove novos serviços regulares para Aberdeen, Belfast, Cardiff, Frankfurt-Main, Hamburgo, Londres-Luton, Marselha, Newquay e Newcastle. Segundo a representante da empresa para Portugal e Espanha, Bárbara Casanova, «a oferta alargada de mais 10 novos serviços regulares pela Ryanair, vai permitir transportar 2,4 milhões de clientes por ano e apoiar 1800 empregos no Aeroporto de Faro, o que resulta do nosso compromisso em continuar a trazer turismo e a criar novos empregos em Portugal». A Ryanair é a companhia aérea que mais passageiros transporta de/e para Faro, tendo representado, em 2016, mais de 27 por cento do tráfego. Contactado pelo «barlavento» Elidérico Viegas, presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), revela-

-se otimista. «O tráfego de passageiros tem um impacto direto nas taxas de ocupação e, por conseguinte, nos resultados finais das empresas da região. O anúncio de novas rotas significa mais turistas e, por conseguinte, mais hóspedes e clientes. Estas novas rotas são sinónimo de mais voos, mais passageiros e turistas, ou seja, pão para a boca do turismo algarvio».