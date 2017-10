Estabilização de taludes na Linha do Algarve vai custar 1,1 milhões de euros

A Infraestruturas de Portugal lançou um Concurso Público para a execução de trabalhos de estabilização de taludes, de tratamento da plataforma ferroviária e melhoria do sistema de drenagem, ao longo de um troço com 820 metros da Linha do Algarve, no concelho de Faro.

A empreitada tem um valor base de 1120600 euros e compreenderá a realização de intervenções de reperfilamento, de revestimento e preenchimento da face do talude de escavação, bem como de reforço e implementação de contenções ativas que impeçam ou reduzam o deslizamento de terras.

Ao nível da plataforma ferroviária serão efetuados trabalhos de melhoramento dos solos de fundação e a construção de um sistema de drenagem longitudinal em toda a extensão do troço.

A concretização desta obra, agora em fase de receção de propostas ao concurso, assegurará o reforço das condições de circulação e disponibilidade do serviço ferroviário na Linha do Algarve.