Especialistas discutiram marketing digital em Vilamoura

A «Share Algarve», a primeira conferência de marketing digital da região, realizou-se no passado dia 4 de fevereiro no Hotel Crown Plaza, em Vilamoura. A plateia encheu e a organização já planeia uma segunda edição Oradores especialistas em marketing digital e painéis de debate em português e inglês, atraíram dezenas de profissionais numa partilha de conhecimentos e troca de experiências que se prolongou durante todo o dia.

Conceitos como concretização, segmentos, campanhas, leads, performance, conversão, landing pages, volume de tráfego, keyword research, calls to action, footprint, conteúdos e Google AdWords, foram apenas alguns dos temas amplamente discutidos pelos participantes.

Um dos oradores mais aguardados foi Marco Gouveia, apresentado como Google regional trainer, diretor de marketing digital do grupo Pestana Hotel, premier Google partner e consultor e formador de marketing digital. Gouveia avançou em primeira mão uma das novidades da Google para 2017: «vamos lançar em breve o processo de digitalização em Português. Isto significa, formações gratuitas através do nosso atelier digital mas em formato presencial», em diversos pontos do país.

Participaram no evento ainda outros nomes relevantes como Ana Mendes (especialista em facebook), Pedro Caramez (reconhecido entusiasta do LinkedIn), Bruno Fonseca (diretor da agência de branding algarvia Triple Sky), Carolina Afonso (que falou sobre as estratégias de sucesso para as redes sociais), Miguel Fernandes (diretor da Dengun que abordou as estratégias de conversão), entre outros participantes nos painéis de debate.

Esta foi uma iniciativa dirigida pelos algarvios Jorge Cabaço e Rita Sampaio, ambos profissionais da área do marketing há mais de uma década. A ideia surgiu em Lisboa, durante o Web Summit, onde tomaram a decisão de trazer para o Algarve algumas das tendências e inovações que ficaram a conhecer no maior evento de tecnologia a nível mundial. A organização já anunciou que dado o grande sucesso irá com certeza avançar com uma segunda edição.