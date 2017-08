Designer Outlet Algarve abre portas em Loulé já no outono

O Algarve prepara-se para descobrir o maior outlet da região sul com a abertura do novo Designer Outlet Algarve, agendada para o Outono de 2017. O projeto gerido pela austríaca ROS – Retail Outlet Shopping instala-se em Loulé com 110 lojas numa área de 17.000 m2 construída em duas fases, que permite aos visitantes desfrutar de grandes marcas premium com descontos permanentes até 70%, sobre o preço de venda recomendado durante todo o ano.

Especializada em conceitos inovadores em centros outlet e com mais de 20 anos de experiência no setor, a ROS – Retail Outlet Shopping reconhece no Algarve a localização ideal e privilegiada para o seu primeiro projeto em Portugal.

O Designer Outlet Algarve inclui uma combinação de categorias baseada na experiência internacional oferecendo 50 por cento de marcas de design e moda. Os segmentos de desporto, sapatos e acessórios, utensílios domésticos e roupa de criança irão assegurar uma combinação equilibrada.

Considerada uma região de referência para o turismo nacional e internacional, o novo projeto da ROS – Retail Outlet Shopping ambiciona reforçar a dinamização do Algarve durante todo o ano, com objetivo de lutar contra a sazonalidade através do acesso permanente às melhores marcas de vestuário e lifestyle, num espaço inspirado na região.

O conceito de Outlet Village, a céu aberto, convida a fazer compras ao ar livre para desfrutar do melhor que a região tem para oferecer. Inspirado numa arquitetura regional típica, o Designer Outlet Algarve incorpora elementos regionais, modernos e típicos de uma forma inovadora, à imagem do que é verdadeiramente o Algarve. A equipa de gestão do Designer Outlet Algarve tem como objetivo dar vida à região através de ações realizadas no centro durante todo o ano, oferecendo campanhas e eventos atrativos.

A partir do Outono de 2017, em Loulé, o novo Designer Outlet Algarve conclui o novo complexo comercial do Grupo IKEA, integrado com o MAR Shopping Algarve e loja IKEA, um projeto que representou um investimento global de 200 milhões de euros e a criação de 3.000 postos de trabalho na região.

Sobre a ROS Retail Outlet Shopping

O ROS Retail Outlet Shopping, com sede em Viena, é uma empresa de gestão de centros e aconselhamento para imóveis comerciais, especializada em Designer Outlets e conceitos inovadores de Outlet Shopping. Os fundadores, Thomas Reichenauer e Gerhard Graf possuem, em conjunto, mais de 20 anos de experiência em empresas de desenvolvimento e operação internacionais de imóveis comerciais. O ROS Retail Outlet Shopping abrange todas as fases, desde a procura da localização e desenvolvimento à própria operação, incluindo o aluguer, marketing, revenda, instalações e atividades financeiras.

O portfólio da ROS Retail Outlet Shopping inclui as seguintes localizações: Designer Outlet Soltau, Fashion Outlet Parndorf, lojas de fábrica Geislingen, City Outlet Bad Münstereifel e Shopinn Brugnato 5 Terre. O City Outlet Wuppertal e Designer Outlet Algarve fazem parte dos projetos atualmente em desenvolvimento.

Mais cinco novos desenvolvimentos na Alemanha, França, Itália, Espanha e Polônia estão projetados pela ROS – Retail Outlet Shopping colocando a empresa no 8º lugar no Mercado de Operadores de Outlet Europeu.