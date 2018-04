Azeite Algarvio Monterosa volta a conquistar medalhas de ouro em Nova Iorque

O Azeite Virgem Extra Monterosa produzido em Moncarapacho, no Algarve, continua a destacar-se ao mais alto nível internacional com a conquista de prémios nos vários cantos do Mundo.

No passado dia 26 de abril evidenciou-se no New York International Olive Oil Competition, o mais prestigiado concurso da atualidade, onde participaram mais de 900 azeites oriundos de 27 países, conquistando medalhas de ouro para todas os monovarietais levados a concurso, Maçanilha, Cobrançosa, Verdeal e Picual, assim como para o Selection que contempla uma mistura de variedades.

Registe-se que é já o sexto ano consecutivo em que os Azeite Monterosa consegue alcançar o ouro no concurso internacional de Nova Iorque, o que denota bem a sustentabilidade da qualidade e excelência deste produto algarvio e a sua visibilidade e reconhecimento a nível internacional.

No dia 25 de abril havia já obtido prémios na Ásia, no concurso internacional Olive Japan 2018 que decorreu em Tóquio. Angariando cinco medalhas de ouro, desta feita para os três monovarietais Maçanilha, Cobrançosa, Verdeal, para o Selection e ainda para o novo azeite de entrada de gama lançado este ano «Horta do Felix».

Registe-se ainda que o Verdeal foi contemplado neste concurso também com o prémio «Special Award Medium Intensity». O Picual foi galardoado com prata. Neste concurso participaram mais de 600 azeites oriundos de cerca de 25 países.

O Azeite Monterosa é comercializado numa garrafa de cor negra serigrafada de 500 e 250ml, assim como num kit de degustação com cinco garrafas de 20ml. À já habitual gama de monovarietais Maçanilha, Cobrançosa, Verdeal e Picual, junta-se ainda um Selection que é produzido com uma mistura de variedades devidamente selecionadas pelo painel de provadores internos da equipa Monterosa.

Destaca-se neste Selection a predominância da variedade Frantoio que é originalmente uma famosa variedade italiana que se tem vindo a estender por todo o mundo oleícola.

Junta-se este ano pela primeira vez um produto de entrada de gama, o novo «Horta do Felix», que combina uma seleção das variedades cultivadas. Trata-se dum azeite muito elegante de aroma frutado intenso no nariz e um ligeiro amargo e picante, com notas de frutos secos na boca. Este azeite é destinado sobretudo aos clientes do canal Horeca que procuram um azeite de elevada qualidade. Este novo produto está disponível no mercado em garrafas de 250 e 500ml.