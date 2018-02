ANJE integra Rede de Business Angels Espanha/ Portugal

A ANJE – Associação Nacional de Jovens Empresários, através do núcleo do Algarve, acaba de integrar o consórcio ibérico do ESPOBAN – Rede de Business Angels Espanha – Portugal. O projeto visa facilitar o acesso das empresas e dos empreendedores das regiões do Algarve, Alentejo e Andaluzia ao investimento privado. Para tanto, o projeto transfronteiriço reúne o know-how e as valências de um conjunto de parceiros, a saber: CEEI Bahía de Cádiz, Diputación de Huelva, Diputación de Córdoba e a Prodetur da Diputación de Sevilha (Espanha), ANJE e Centro de Incubação de Empresas de Base Tecnológica Vasco da Gama – Sines Tecnopolo (Portugal). O acordo oficial foi firmado em Huelva, na passada sexta-feira, dia 16 de fevereiro, e ficou ainda marcado pela definição e calendarização das principais ações do projeto a realizar em 2018 e 2019.

O ESPOBAN – Rede de Business Angels Espanha – Portugal surge com a missão de criar condições para o acesso dos projetos empresariais portugueses e espanhóis ao investimento privado internacional. Liderado pela CEEI Bahía de Cádiz e cofinanciado pelo FEDER em 75 por cento, o projeto ESPOBAN integra a primeira convocatória do Programa INTERREG V-A Espanha-Portugal (POCTEP) 2014-2020 e tem como principais destinatários os empresários e as pequenas médias empresas que procuram captar financiamento externo privado.

A operacionalização do ESPOBAN vai decorrer em Espanha (Andaluzia ocidental e províncias de Huelva, Sevilha, Cádiz e Córdoba) e Portugal (regiões do Algarve e do Alentejo) e contempla a implementação de quatro ações centrais. A saber: o levantamento informativo sobre as necessidades dos empreendedores e Business Angels locais através de um estudo, a criação de uma rede de Business Angels ibérica, a operacionalização de programas de capacitação para empreendedores e investidores e a organização de fóruns de investimento Portugal-Espanha.

Para Hugo Vieira, diretor nacional da ANJE, «o ESPOBAN é um projeto com vários benefícios reais a aportar para o tecido empresarial das regiões envolvidas. As vertentes de capacitação e informação inerentes ao projeto, ligadas à criação de uma rede de networking, que vai aproximar empreendedores e gestores dos novos negócios dos agentes de investimento privado, potenciam a dinâmica do tecido empresarial, a diminuição do desemprego e o aumento da competitividade nas três regiões envolvidas no projeto. É por isso com natural satisfação que a ANJE integra este consórcio e contribui para a materialização do ESPOBAN e a facilitação do acesso ao investimento dos empresários com atividade nas regiões do Alentejo, do Algarve e também da Andaluzia».

Quatro ações com calendário definido para 2018 e 2019

A primeira ação do ESPOBAN no terreno materializa-se sob a forma de um estudo. O documento vai resultar de um levantamento informativo pensado para analisar o estado atual dos recursos de financiamento para a iniciativa empresarial nas zonas da Andaluzia, do Algarve e do Alentejo. O documento vai contemplar a análise às principais fontes de financiamento e necessidades identificadas pelos empreendedores das regiões envolvidas, bem como a avaliação do papel e da influência dos Business Angels no sul de Espanha e Portugal. Com data de conclusão prevista para o final do próximo mês de março, o estudo será apresentado em seminários informativos a realizar nas seguintes geografias: Alentejo, Algarve, Huelva, Sevilha, Córdoba e Cádiz.

A criação da rede de Business Angels Portugal/ Espanha é a segunda ação prevista no calendário do projeto transfronteiriço. Após a celebração do acordo entre os parceiros na reunião da passada semana, a rede vai agora avançar com uma identidade e marca autónoma. O passo seguinte será a abertura de convocatórias para empresas que procuram investimento e Business Angels interessados em investir em negócios de valor acrescentado. No próximo dia 31 de março, a rede de Business Angels Portugal-Espanha criada no âmbito do ESPOBAN deverá ser uma realidade e estar preparada para acolher os registos de empresas e investidores.

Nas vertentes de capacitação e formação, o ESPOBAN tem também já ações estabelecidas para o presente ano. O projeto prevê o desenvolvimento de programas de capacitação para empreendedores e agentes de investimento, seguindo a metodologia Lean Startup. Ainda neste âmbito, o ESPOBAN prevê a organização de ações de formação para o desenho e a implementação de planos de negócio e a preparação para apresentação dos mesmos perante agentes de investimento. A estrutura final e os conteúdos contemplados nos planos de capacitação para empreendedores e investidores têm apresentação prevista para o final do próximo de mês de março.

A quarta ação integrada no plano de atividades do ESPOBAN é a organização de Fóruns de Investimento Portugal-Espanha. Durante os encontros pretende-se criar condições para a apresentação de ideias de negócio e a organização de rondas de negociação entre empreendedores e Business Angels, com vista à concretização de operações de investimento que permitam levar as empresas envolvidas para um patamar competitivo superior. Esta ação não tem uma calendarização rigorosa estabelecida, sendo que, até ao dia 30 de junho de 2019, o projeto prevê a realização de 18 fóruns de investimento bilaterais.