Abre hoje o Continente «Bom Dia» de Olhão, investimento de 5,5 milhões de euros

Abre hoje, quinta-feira, 3 de maio, o Continente «Bom Dia» de Olhão. O novo espaço traduz a criação de 52 postos de trabalho e um investimento de 5,5 milhões de euros. Trata-se de uma loja de proximidade, com 1250 m2, que pretende responder às necessidades do consumidor atual de Olhão, uma população que procura um serviço completo, eficiente e rápido.

A nova loja dispõe de uma gama composta por milhares de referências, que incluem os produtos de marca própria Continente, uma gama que é composta pelos produtos que formam o cabaz habitual de compras dos portugueses, ao melhor preço. Destaque ainda para os produtos frescos, as frutas e legumes, padaria, talho e peixaria da loja, que contemplam produtos da região.

Nestas áreas, que se assemelham a um mercado tradicional, com o conforto e ambiente próprios de um espaço contemporâneo, os visitantes podem encontrar informação sobre a origem dos produtos e outras características relevantes dos frescos.

João Duarte, Diretor de Loja do Continente Bom Dia Olhão destaca que «este investimento de 5,5 milhões de euros reflete a confiança do Continente no potencial de crescimento de Olhão. Acreditamos que esta loja vem contribuir para a economia local, desde logo com a criação de 52 postos de trabalho e esperamos conquistar a confiança da população local, fazendo-lhe chegar os melhores produtos aos melhores preços».

A inauguração do espaço é assinalada através da oferta de fruta no dia da abertura de portas e também de uma campanha de 10 por cento de desconto em Cartão Continente, em vigor entre os dias 03 e 06 de maio.

Na vertente ambiental, o Continente Bom Dia de Olhão apresenta-se como uma loja de referência no setor, dotada de equipamentos que evitam, por um lado, o consumo adicional de energia para produção de frio e, por outro, as trocas de calor com o exterior, reduzindo o consumo energético da loja.

Ao nível da iluminação, a loja dispõe de lâmpadas de baixo consumo, 100 por cento LED e ainda de equipamentos de controlo e redução de potenciais consumos excessivos de água.

Para impulsionar a cidadania ambiental junto da comunidade local, a loja dispõe de equipamento onde é possível depositar óleos alimentares usados, pilhas usadas, rolhas de cortiça, que serão posteriormente enviados para reciclagem.

A população local e as instituições da região vão igualmente poder contar com as iniciativas de intervenção social da Missão Continente, agora dinamizadas por esta loja, com foco na promoção da saúde familiar, o combate ao desperdício alimentar, a luta contra a fome e a promoção de uma alimentação saudável e a sustentabilidade ambiental.

Informação adicional

Morada: Rua Patrão Joaquim Casaca nº 2, 8700 – 507 Olhão

Horário de Funcionamento: de segunda a domingo, das 8h30 às 21 horas

Instituições locais apoiadas com excedentes de produtos alimentares: ACASO – Associação Cultural e Apoio Social de Olhão • Canil Municipal de Olhão • Casa – Centro de Apoio aos Sem Abrigo – Faro • Centro de Bem Estar Social Nª Srª de Olhão • Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Olhão • Obra Nª Senhora das Candeias – Olhão.