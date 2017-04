Vítor Aleixo visitou hoje a montagem de exposição «LOULÉ. Territórios, Memórias, Identidades» em Lisboa

O presidente da Câmara Municipal de Loulé visitou esta tarde o Museu Nacional de Arqueologia, em Lisboa, para reunir com a equipa que se encontra a realizar a construção e montagem da exposição «LOULÉ. Territórios, Memórias, Identidades», uma iniciativa conjunta dos Museus Municipal de Arqueologia e Municipal de Loulé, onde pode observar no local o andamento dos trabalhos.

A exposição, com inauguração prevista para o início de junho, reúne mais de 500 bens culturais que testemunham os últimos sete milénios de história do maior e mais povoado concelho do Algarve.

Resultante do protocolo de colaboração entre a Direção-Geral do Património Cultural/Museu Nacional de Arqueologia e a Câmara Municipal de Loulé, celebrado a 8 de março de 2016, é uma exposição que se insere numa longa tradição de cooperação do Museu Nacional de Arqueologia com as autarquias.

Comissariada por Victor S. Gonçalves, Catarina Viegas e Amílcar Guerra, da Universidade de Lisboa, Helena Catarino, da Universidade de Coimbra e Luís Filipe Oliveira, da Universidade do Algarve, e que associaram aos temas que tratam outros colaboradores, a exposição revela a ocupação humana do território louletano desde a Pré-história à Idade Média com um acervo proveniente de várias instituições do país, que para além de constituir um rico legado arqueológico, revela a relação umbilical que o Museu Nacional de Arqueologia tem com Loulé e o Algarve.

Por uma simples razão: as coleções fundacionais do Museu Nacional de Arqueologia estão intimamente ligadas ao Algarve e a Loulé. Desde logo porque em 1894 foi integrada no acervo do Museu a coleção reunida pelo algarvio Estácio da Veiga, que se tinha proposto então criar o Museu Arqueológico do Algarve. Acresce que o etnógrafo Manuel Viegas Guerreiro, natural de Querença e por consequência louletano, foi Diretor do Museu Nacional de Arqueologia entre 1974 e 1975. Foi também um dos colaboradores mais próximos de José Leite de Vasconcelos, fundador do Museu Nacional de Arquelogia, e um dos mais proeminentes estudiosos e continuador da sua obra.

Vítor Aleixo, Presidente da Câmara Municipal de Loulé, comentou esta parceria em jeito de previsão, afirmando tratar-se de um dos mais importantes acontecimentos do ano de 2017 para o concelho. «Durante muitos meses iremos estar na montra do país, com uma exposição organizada em colaboração com o Museu Nacional de Arqueologia, na ala poente do Mosteiro dos Jerónimos. Será um momento alto, pois nunca Loulé se mostrou assim».