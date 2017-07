Vinhos do Algarve para degustar gratuitamente em cinco praias

Cinco praias algarvias vão ser o palco de uma iniciativa original da Comissão Vitivinícola do Algarve (CVA). Trata-se da primeira edição do Algarve Wines Sunset Summer, no qual, através de uma carrinha ao estilo quiosque de comida de rua (street food), devidamente decorada, serão dados a provar e a degustar alguns dos vinhos algarvios adequados à gastronomia e à estação do ano, neste caso, rosés e brancos.

A iniciativa irá combinar a animação musical a cargo de um DJ, com a oferta de brindes e outras surpresas, de forma a divulgar de forma descontraída e original, alguns dos rótulos regionais junto dos banhistas que frequentam as praias algarvias nesta altura.

Para Carlos Gracias, presidente da CVA, «é uma excelente forma de aliar os vinhos brancos e rosados, pelos quais o Algarve vem conquistando a preferência dos consumidores, a um momento de forte presença de turistas quer nacionais, quer estrangeiros que elegem as praias algarvias para as suas férias, constituindo assim a oportunidade ideal para promover um produto da região» que se tem vindo a afirmar pela qualidade.

O evento decorre de 1 a 5 de agosto, com arranque marcado para a praia do Alvor (concelho de Portimão), e continuando depois para Carvoeiro (concelho de Lagoa), Porto de Mós (concelho de Lagos), e Santa Eulália (concelho de Albufeira), finalizando na Praia do Barril (concelho de Tavira). As degustações terão lugar ao pôr do sol, entre as 17 e as 21 horas e serão gratuitas.