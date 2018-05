As nove lojas que Vila Vita Parc quer abrir já este verão, dentro do perímetro do resort, vão oferecer um misto de artigos de joalharia, relojoaria, vinhos, ótica, moda, artigos de criança, e ainda uma galeria de arte, num sortido altamente selecionado para o mercado de luxo. «Alguns produtos têm um cunho regional e uma forte identidade para um público que valoriza muito a qualidade», começa por explicar António Pinheiro, diretor de Recursos Humanos (RH) de Vila Vita Parc. Vão estar lado a lado com marcas mundiais exclusivas, em lojas pop-up que vão introduzir as novidades, os novos designs e as tendências no segmento de topo.

«Não se trata de consumo. É mais comum encontrar este tipo de lojas nas maiores cidades da Europa. Mas o público que nos visita é internacional e tem elevadíssimo poder aquisitivo. Será, portanto, uma gama muito selecionada, muito enquadrada na nossa identidade». Aliás, a diversificação dos serviços e a abertura de novos outlets tem sido uma aposta do empreendimento. O projeto Vlife Shops só precisa das pessoas certas, sendo que o recrutamento já está aberto.

Segundo o responsável pelos RH, a meta é recrutar 12 a 15 colaboradores, pois «haverá horários alargados e isso implica criar uma equipa, com pessoas polivalentes e outras mais especializadas». Haverá também funções de liderança e de supervisão disponíveis.

Questionado sobre quais as características mais importantes que procura nos candidatos, António Pinheiro responde que «não é tanto a formação académica ou escolar, que, no entanto, deve ser consistente. No mundo do produto de luxo, o traço distintivo é a capacidade de comunicação interpessoal», salienta. Portanto, devem ser pessoas «comunicativas, carismáticas, entusiasmadas e apaixonadas, capazes de salientar os valores que as marcas representam. Devem dar voz e sentimento à paixão que leva à procura daqueles produtos», descreve. E devem ter «capacidade de aprender, de absorverem o muito conhecimento que lhe vai ser dado e transmiti-lo de maneira personalizada», acrescenta.

Na verdade, António Pinheiro não coloca limites. «Estamos abertos» às candidaturas de quem trouxer experiência anterior válida, que será valorizada, assim como as de quem estiver em início de carreira. «Não vamos limitar a nossa procura. Se encontrarmos alguém que tem gosto e potencial para desenvolver uma carreira nesta área, nós apostaremos o que for necessário», garante.

«É conhecido que neste momento há uma dificuldade generalizada em obter quadros profissionais especializados em determinadas áreas. É transversal a uma grande parte de sectores e nós não somos alheios, embora Vila Vita tem vindo sempre a apostar em dar condições muito boas aos colaboradores, e a posicionar-se como um lugar atrativo para se trabalhar», sublinha.

Neste projeto em concreto, «a dificuldade está em passar esta mensagem, a nível local, aos profissionais que trabalham no comércio, que têm aqui a possibilidade de desenvolver uma carreira no sector da venda a retalho, mas com um produto de luxo, para um público especializado», justifica. «Vão encontrar muita formação nalguns casos estipulados pelas marcas, por Vila Vita Parc, ou por ambos, nalguns casos, de maneira a tornar a esta oportunidade aliciante», acrescenta António Pinheiro.

O resort já é um dos maiores empregadores do concelho de Lagoa, sendo que hoje movimenta cerca de 700 colaboradores, de mais de uma centena de profissões. Só este ano, criou mais de 200 novos postos de trabalho. «E está em crescimento. Felizmente temos tido o sucesso que sustenta e alimenta esta ambição. Mas temos a perfeita noção que, neste segmento, o fator humano é absolutamente crítico. É por isso que apostamos tanto nas pessoas, no sentido de as valorizar e de as fazer crescer. Este não é um emprego banal, ou ocasional. É uma aposta de carreira. É algo que queremos dar uma ênfase muito grande. E queremos que estas pessoas estejam preparadas para representar tudo o que está por detrás deste projeto», conclui. Os interessados devem submeter as suas candidaturas por e-mail ([email protected]).