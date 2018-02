Vila do Bispo promoveu-se na feira náutica BOOT 2018 em Düsseldorf

Pelo terceiro ano consecutivo, o município de Vila do Bispo viajou até Düsseldorf para participar na maior feira dedicada ao mundo náutico – a BOOT 2018, evento que decorreu de 20 a 28 de janeiro.

Esta terceira campanha de promoção no centro da Europa foi, mais uma vez, um sucesso para o concelho e para as empresas locais aderentes ao projeto, designadamente a PuraVida – Divehouse, a SeaXplorer – Wildlife Boat Trips e a Wind4All – Sagres Watersports.

Vila do Bispo marcou presença num espaço de divulgação com 46 metros quadrados, estrategicamente situado num dos 16 pavilhões temáticos desta gigantesca feira que ocupou uma área total de 220 mil metros quadrados.

Quanto à afluência do público ao nosso stand neste certame, os técnicos municipais das áreas de turismo e património cultural e ainda os representantes das referidas empresas registaram cerca de 2540 contactos diretos com visitantes oriundos de 42 nacionalidades.

Os dados oficiais da organização referem 247 mil visitantes, provenientes de 94 países (242 mil na edição de 2017), destacando-se a Alemanha, a Holanda, a Bélgica, a Suíça, a Itália, a Áustria, a França, os EUA, a China e a Austrália.

Além das já referidas nacionalidades, Vila do Bispo acolheu visitantes originários dos de nações como o Canadá, Brasil, Aruba, Bonaire, Japão, Coreia do Sul, Tailândia, Indonésia, Austrália, Reino Unido, Espanha, Croácia, Eslovénia, Eslováquia, Letónia, Republica Checa, Suécia, Finlândia, Geórgia, Hungria, Polónia, Rússia, Grécia, Malta, Marrocos, Egipto, Jordânia, Turquia, Israel, Moçambique e Portugal.

Pelo segundo ano consecutivo, a comitiva de Vila do Bispo contou com o contributo da Joana Schenker, superatleta da Associação de Bodyboard de Sagres que, desta feita, já se apresentou enquanto campeã do Mundo de Bodyboard. Além do contacto direto com os visitantes no espaço promocional de Vila do Bispo, Joana Schenker foi convidada a participar em quatro entrevistas, em modelo talk show, ao longo das quais teve a oportunidade de conversar e de partilhar, perante um vasto público internacional, a sua experiência na prática do Bodyboard, o seu percurso desportivo e os diversos aspetos que fazem do concelho de

Vila do Bispo um território especial para viver e para visitar, numa perspetiva turística.

Vila do Bispo contou, ainda, com a inédita participação da Federação Portuguesa de Atividades Subaquáticas, instituição que também representa a Confederação Mundial de Atividades Subaquáticas. De destacar também a visita do Senhor Cônsul-Geral de Portugal em Düsseldorf, José Carneiro Mendes, do vogal do Concelho Diretivo do Turismo de Portugal, Filipe Silva, e da RTP Internacional, canal televisivo que produziu uma reportagem conduzida pela jornalista Marisa Fernandes e cuja reprodução se encontra agendada para os próximos dias 9 e 11 de março, no programa «Hora dos Portugueses» (RTPI).

Tratou-se de mais uma estratégia de divulgação e promoção bem-sucedida das diferentes potencialidades turísticas do concelho levada a cabo pela Câmara Municipal de Vila do Bispo.