Universidade do Algarve lamenta morte de Vítor Reia Baptista

O Reitor da Universidade do Algarve, Professor Doutor Paulo Águas, vem, em nome de toda a comunidade académica, manifestar publicamente o mais profundo pesar pelo falecimento do Professor Vítor Reia Baptista e endereçar à família e aos amigos as mais sinceras e sentidas condolências. A Instituição solidariza-se com este momento de tristeza, decretando três dias de luto académico.

Vítor Reia Baptista foi o responsável pela criação do curso de Ciências da Comunicação na Universidade do Algarve. Durante vários anos foi diretor do mesmo, contribuindo, assim, para a formação de muitos profissionais da área da comunicação.

Era doutorado pela Universidade do Algarve em Comunicação em Educação, com especialidade em Pedagogia dos Media e Linguagens Fílmicas. Mestre em Comunicação Cultural pela Universidade de Lund na Suécia, com equivalência a mestre em Comunicação Social pela Universidade Nova de Lisboa e licenciado em Literatura Comparada, Drama-Teatro-Cinema, pela Universidade de Lund com reconhecimento do grau pela Universidade Nova de Lisboa.

Dedicou a sua investigação científica à Literacia Fílmica, à Literacia dos Media e em Contextualizações Culturais do Cinema. Além disso foi também membro do Grupo de Peritos da Comissão Europeia em Literacia dos Media, consultor do British Film Institute para o projeto European Film Literacy, coordenador do Laboratório de Estudos Fílmicos do Centro de Investigação em Artes e Comunicação, tendo participado em vários projetos da Comissão Europeia.

Vítor Reia Baptista nasceu a 18 de janeiro de 1954. Faleceu no dia 16 de agosto, com 64 anos, vítima de doença prolongada, no Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), na unidade de Faro.