Uber reforça a operação para quadruplicar crescimento no Algarve

A Uber reforça a operação de 2018 na região do Algarve, que a empresa considera ser um dos principais destinos de férias na Europa, de Sagres a Vila Real de Santo António.

Os utilizadores podem optar por dois tipos de serviços de acordo com as suas necessidades: uberX, a opção mais económica, e o uberXL, uma opção de viagem para grupos com capacidade até 6 utilizadores.

Rui Bento, Diretor-Geral da Uber para a Península Ibérica afirma que «a Uber proporciona uma opção de viagem segura e económica no Algarve, com tempos de espera inferiores a quatro minutos em grande parte da região. Queremos continuar a servir os algarvios, os muitos utilizadores portugueses e internacionais que se deslocam ao sul do país nesta altura do ano, e a nossa comunidade de mais de 5 mil motoristas em Portugal, que vê no crescimento da nossa operação no Algarve uma importante oportunidade económica».

Em 2017, a viagem mais longa até ao Algarve teve início no Aeroporto de Sá Carneiro, no Porto, e 573 quilómetros depois terminou em Portimão. As horas mais procuradas para viajar pelos utilizadores no Algarve são das 19h00 às 20h00 às sextas e sábados, e domingos entre as 00h00 e 01h00. Só no ano passado 5 milhões de turistas estrangeiros abriram a aplicação da Uber em Portugal.

Desde 2016 que milhares de turistas viajaram com a aplicação da Uber no Algarve, tendo chegado de 128 diferentes países – da China à Tanzânia, da Roménia ao Gana, do Cazaquistão ao Ruanda. Em Portugal a aplicação da Uber já foi descarregada cerca de 1,5 milhão de vezes desde que opera no país.

A Uber reforça assim a operação de 2018, permitindo uma opção segura e fiável de mobilidade por todo o litoral algarvio.