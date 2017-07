UB40 tocam no Algarve a 5 de agosto

O Pine Cliffs, a Luxury Collection Resort, em Albufeira prepara-se para assinalar os seus 25 anos de vida, com um concerto que irá trazer uma das bandas mais aclamadas do mundo – os UB40 – na 20ª edição da sua gala de verão, na sexta-feira, 5 de agosto.

Com mais de 70 milhões de discos vendidos em todo o mundo, a banda fundada em 1978, na cidade de Birmingham conta com êxitos bastante aclamados e que tiveram enorme sucesso como «Red Red Wine» , «Can’t Help Falling in Love» e «I Got You Babe».

«Este concerto é uma das principais apostas do ano e é um evento que é sempre aguardado com muita expectativa. Procuramos sempre surpreender quem nos visita, trazendo artistas de renome. Este ano, e por ser uma ocasião especial, em que se assinala o 25º aniversário do resort, queríamos que o artista escolhido pudesse, de alguma maneira, associar-se à nossa imagem, pelo seu percurso sólido e de sucesso, admirado por várias gerações, bem como um estilo vibrante. Acreditamos que os UB40 são um exemplo perfeito disso mesmo», considera Thomas Schoen, diretor geral do Pine Cliffs.

O concerto dos UB40 começa às 22h30, com o início da celebração marcado para as 19h30 com um cocktail, seguido de jantar para quem quiser desfrutar de uma noite ainda mais especial.

A Summer Gala do Pine Cliffs Resort continua a ser um dos pontos altos da animação cultural do verão algarvio.

À semelhança das edições anteriores, disponibiliza várias opções de bilhetes: Concert Only, para as pessoas interessadas em apenas assistir ao concerto, nas modalidades de Bilhete Concerto (30 euros) e Bilhete Concerto Front Stage (75 euros); Bilhetes Premium (475 euros), com acesso ao cocktail de boas-vindas, jantar de Gala, concerto e after-party.

Os bilhetes estão à venda online em summergala.pinecliffs.com e nos pontos de venda Fnac e no Pine Cliffs Resort. As reservas podem também ser feitas por telefone 289 500 360, contacto que estará disponível de segunda a sexta-feira, entre as 9h00 e as 18h00, bem como por e-mail para [email protected]

Foram já muitos os artistas internacionais que deram brilho à Gala de Verão do Pine Cliffs Resort – Joe Cocker, George Benson, Bryan Ferry, Lionel Richie, Michael Bolton, Kool & The Gang e, mais recentemente, Ne-Yo, Leona Lewis e Aloe Blacc.

OPine Cliffs Resort é propriedade da United Investments Portugal (UIP), parte do consórcio IFA Hotels & Resorts, sediado no Dubai. O Pine Cliffs Hotel, Pine Cliffs Ocean Suites e Pine Cliffs Residence dentro do Pine Cliffs Resort são geridos pela Marriott International, sob a marca The Luxury Collection.

Sendo um dos resorts de luxo mais prestigiados e premiados da Europa, o Pine Cliffs Resort já foi distinguido por seis vezes com o prémio de «Melhor Resort para Familias em Portugal» nos World Travel Awards e esteve presente por duas vezes no Condé Nast Traveller’s ‘Gold List’.

O Pine Cliffs Resort oferece um conjunto diversificado de opções de alojamento, oportunidades de investimento e um estilo de vida de luxo para toda a família, três dos quais incluem um retorno líquido anual garantido de 5 por cento nos primeiros cinco anos: Pine Cliffs Ocean Suites, Pine Cliffs Suites & Pine Cliffs Residence.

O resort disponibiliza ainda um conjunto de infraestruturas de lazer e desporto exclusivos, incluindo o prestigiado campo de golfe de 9 buracos e a Academia de Ténis Annabel Croft; 12 restaurantes e bares para experiências gastronómicas variadas; a Aldeia para Crianças, Porto Pirata; o ‘Pine Cliffs Goes Active’.