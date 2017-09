Tavira volta a ser capital da Dieta Mediterrânica

A V Feira da Dieta Mediterrânica, no centro histórico de Tavira, ao longo das margens do rio Gilão e colina genética do alto de Santa Maria, realiza-se a partir desta quinta-feira, 7 de setembro, até ao domingo, dia 10.

A programação tem atrativos para todas as idades e públicos. Assim, além da feira institucional, há mercado de produtores, concertos, teatro e danças mediterrânicas, arruadas filarmónicas e charangas, oficinas culinárias, aconselhamento cardiovascular e nutricional, atividade física, jardim mediterrânico com espécies botânicas, exposições de sementes e variedades endógenas, jogos e espetáculos para crianças, conferências e conversas sobre temáticas relacionadas com a Dieta Mediterrânica.

Dos concertos agendados para a Praça da República, todos os dias às 22h30, destacam-se os Deolinda (dia 7), o espanhol Miguel Poveda (dia 8), Raquel Tavares (dia 9) e a banda HMB (dia 10).

Sangre Ibérico, Monda, António Chainho, Savina Yannattou (Grécia) e Capitão Fausto atuam, no palco do Castelo. Já a guitarrista Marta Pereira da Costa sobe ao palco na Igreja Misericórdia.

Na Igreja das Ondas as sonoridades serão as da flauta, a voz e guitarra mediterrânicas de Isa Peixinho e Jorge Anacleto, os temas e danças do mediterrâneo com Yan Mikirumov e Marco Fernandes, a harpa de Helena Madeira e o coro Jubilate Deo.

Para o público mais jovem foi pensado um programa especial, com o Largo do Brincar, um espaço para contos tradicionais com António Fontinha, Marionetas Mandrágora e Companhia Valdevinos, o espetáculo «Mão Verde» com música de Pedro Geraldes, as lengalengas cantaroladas por Capicua e outras surpresas.

A gastronomia mediterrânica, com sabores do mar e da terra, está em evidência na «Praça da Convivialidade», localizada junto ao Castelo de Tavira, no Parque do Palácio da Galeria. Também os restaurantes do litoral, do barrocal e da serra se associa à Feira da Dieta Mediterrânica e apresentam, ementas alusivas.

O chef Vitor Sobral, embaixador gastronómico do projeto Medfest, terá a responsabilidade de iniciar o programa de quatro dias da celebração da Dieta Mediterrânica. Tradição e sabores milenares, mas também inovação, novos produtos, receitas e experiências sensoriais únicas marcam esta edição do Mercado da Ribeira, um espaço de demonstrações gastronómicas no recinto da feira. O programa completo pode ser consultado online aqui.