Steven Sousa Piedade volta a liderar Bombeiros de Faro – Cruz Lusa

Manter uma gestão apostada no reequilíbrio financeiro que permita, entre outras medidas, dar seguimento ao processo de renovação da frota da corporação, é o grande objetivo de Steven Sousa Piedade, reeleito para o cargo de Presidente da Direção da Associação Humanitária (AH) de Bombeiros de Faro – Cruz Lusa para o triénio 2018/2021

Após a reeleição, o dirigente e também presidente da Junta de Freguesia de Montenegro, disse estar empenhado na continuidade da gestão rigorosa implementada no seu primeiro mandato para estabilizar a situação financeira da Associação, garantindo assim condições para que os Bombeiros de Faro assumam a sua missão com mais segurança e eficácia.

«Pretendemos continuar a renovar a nossa frota e a dotar os nossos bombeiros com Equipamentos de Proteção Individual, que nos permita ir para o terreno com mais e melhores condições de intervenção», realçou Steven Sousa Piedade, que definiu ainda como grandes metas para o seu segundo mandato, o incremento da operacionalidade do dispositivo e o início de diligências para aquisição de um novo quartel para os Bombeiros de Faro – Cruz Lusa.

«Queremos voltar a ser o reforço operacional do Algarve, mas para isso há que criar uma estrutura com meios adequados às exigências da nossa missão. Dotar os Bombeiros de Faro com novos equipamentos e podermos contar com um quartel condigno, são condições indispensáveis para atingirmos esses objetivos», frisou o presidente reeleito.

A votação para os novos órgãos sociais da AH dos Bombeiros de Faro – Cruz Lusa para o triénio 2018/2021 decorreu no dia 23 deste mês, tendo sido eleitos, para além de Steven Sousa Piedade, os presidentes da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal, respetivamente Gaspar Pedro e Luís Serra Coelho.