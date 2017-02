Silves reafirma a laranja e vai dar vida ao Castelo

A altura não poderia ser melhor. Os pomares estão carregados e segundo Rosa Palma, presidente da Câmara Municipal de Silves, prevê-se uma boa campanha, de novo. «O concelho representa cerca de 60 por cento da laranja que é produzida no distrito de Faro. Sem desprimor pelas características da laranja de espaços diferentes, queremos reforçar aqui as particularidades da nossa, em termos de território. Isto demonstra que o Algarve tem um sector primário promissor», explicou ao «barlavento». Desde que foi apresentada em abril do ano passado, a marca «Silves, Capital da Laranja» pretendeu distinguir no mercado as variedades Baía, Newhall, Valência Late e ainda as clementinas produzidas no concelho, onde há cerca de 2200 agricultores.

«Ainda há algumas situações por ultrapassar, e que estão dentro da nossa responsabilidade enquanto autarquia, que é tornar possível aos produtores colocar a respetiva identificação nos citrinos. Isto é, ainda temos que conseguir fazer com que haja facilidade na colocação do autocolante» na casca da fruta. «Nós disponibilizamos esse material de forma gratuita, mas ainda não estamos a conseguir operacionalizar esse passo», admitiu a autarca.

Esta primeira mostra «Silves Capital da Laranja» surge, porque «sentimos uma lacuna muito grande de poder haver mais contacto entre produtores, para que haja uma otimização dos meios na produção e comercialização da laranja», sendo que a maioria trabalha hoje a pensar na exportação.

Na opinião da autarca silvense, «vale a pena apostar na laranja. E, nesse sentido, apelo à administração central para que os jovens agricultores possam aproveitar os terrenos livres. Era bom que houvesse mais e melhores práticas de incentivo para quem se quiser dedicar aos pomares e à terra», lamentando a falta de uma «bolsa de terras» no concelho.

«Um pomar para ser rentável tem de ter oito a dez hectares, mas precisa de tempo, que pode ir até uma década para se conseguir rentabilizar. Por isso, tem de haver práticas de incentivo», considera.

Conferência «Laranja XXI» atrai espanhóis

Um dos pontos altos do programa é a conferência «Laranja XXI» marcada para 17 de fevereiro. Ao longo de todo o dia, no auditório da Fissul – Pavilhão de Feiras e Exposições de Silves, serão debatidos temas centrais para a produção e produtores de citrinos por especialistas nacionais e também espanhóis. Durante a manhã, a primeira comunicação, da responsabilidade da Direção de Serviços de Investimento da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve (DRAP-Alg), centrar-se-á no «Financiamento no âmbito do PDR2020».

Questões de âmbito técnico também serão motivo de análise dos conferencistas, como, por exemplo, a «Lei da aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos/Inspeção de Pulverizadores» que Celestino Soares, técnico da DRAP-Alg abordará na sua comunicação.

As «Pragas e doenças emergentes/Inimigos de Quarentena, relacionados com a cultura dos citrinos» serão vistas ao pormenor, também com a ajuda de um técnico da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária. Já depois da pausa para almoço será discutida «A qualidade dos citrinos do Algarve: ameaças, desafios e oportunidades» por Amílcar Duarte, docente da Universidade do Algarve.

Por fim, a «Produção de citrinos em modo biológico na Andaluzia» será explicada e apresentada por Francisco José Arenas, técnico da Junta da Andaluzia. No final, haverá uma mesa-redonda sobre o tema «Produção, Comercialização e Distribuição de Citrinos no Algarve» com a presença de várias empresas ligadas à produção e comercialização (nomeadamente Cacial, Frutas Mourinho, Frusoal, Frutas Martinho e Frutas Lurdes). A participação nesta conferência é livre.

Um evento para todos os públicos

O certame «Silves Capital da Laranja» é também pensado para o público. O fado e a música tradicional portuguesa estarão representados por Argentina Freire, conhecida fadista que atua às 21h00 de sexta-feira, dia 17. O grande destaque do cartaz é concerto do grupo Deolinda, no sábado, dia 18, às 21h30. Os algarvios Vá de Viró, estarão na Fissul, no dia 19, às 16h00. A animação de rua ficará a cargo dos agrupamentos de escolas do concelho, com momentos musicais dinamizados pelos alunos e docentes. Outro momento alto, no sábado, dia 18, será o concurso regional de cocktails, com a realização de dois workshops: «Novas tendências do Bar» (com laranja), por Luca Ciapponi e «Águas de Castelo» (com um enfoque especial no uso de citrinos), com Nuno Colaço. A iniciativa é da Associação de Barmen do Algarve. No que toca à gastronomia, o chef Luís Santos fará uma demonstração culinária ao vivo (showcooking), no domingo, 19, às 15h30. Em ambos os dias, espaços de restauração vão apresentar os sabores e aromas da laranja e demais citrinos locais aos visitantes.

Castelo de Silves vai ter vida todo o ano

Este ano «vamos entrar com outra dinâmica muito importante: o Castelo vai ganhar vida», revelou ao «barlavento» a presidente da Câmara Municipal de Silves. «Era uma vontade que nós tínhamos desde 2013. Finalmente, vamos retratar toda a história que aconteceu ali e que será adaptada aos diferentes públicos» que procuram o segundo mais visitado monumento do Algarve. Segundo Rosa Palma, a ideia avançará a partir de março. «Temos um grupo que trabalha connosco na Feira Medieval», que propõe um conjunto de apresentações. Este coletivo «vai tentar produzir episódios da História, vestindo os trajes de época» em espetáculos «credíveis» que poderão ser interativos e abertos à participação do público. A seleção dos conteúdos será responsabilidade da autarquia (com a supervisão de Maria José Gonçalves, responsável pelo património) a apresentar «em vários idiomas, para os turistas, mas, sobretudo, com uma forte componente pedagógica e educativa para o público escolar», não apenas de Silves, mas de todo o Algarve. «Vamos tentar ir ao encontro dos currículos dos nossos alunos», garante a autarca. Além disso, o castelo vai ter horário alargado e as festas ao pôr-do-sol (Quintas do Castelo) vão ser outra grande aposta este verão.

Alguns investimentos municipais em curso

Em entrevista ao «barlavento», a presidente da Câmara Municipal de Silves Rosa Palma enumerou alguns dos investimentos municipais em curso no concelho. «Está lançado o concurso para a construção da nova Junta de Freguesia de Armação de Pêra, executando-se neste momento a construção de um Parque Verde, na parte que encosta junto à ribeira de Alcantarilha. Também estamos a reabilitar a estrada entre Algoz e Guia, que estava bastante danificada. Neste caso contamos com o próprio orçamento da Câmara para o fazer, já que no anterior quadro comunitário havia dinheiros para o efeito, só que o município de Silves não se candidatou (caso único no Algarve). Estamos a terminar a reabilitação do parque de estacionamento junto às piscinas municipais e a executar a requalificação da Avenida António Sérgio junto às escolas, em Silves. Vamos requalificar o centro histórico da cidade, não na totalidade, mas uma parte que fazia parte do Polis e que acabou por não ser finalizado, aguardando-se o visto prévio do Tribunal de Contas ao contrato de empreitada. Decorre neste momento o concurso público para a grande empreitada de reabilitação da Urbanização Silgarmar (EN 124-1), aguardando-se o início de outra obra no interior da mesma urbanização. O abastecimento de água a Odelouca também se encontra em concurso público. Em Messines encontram-se a decorrer as empreitadas do Parque de Feiras (Terminal Rodoviário e Área de Serviço de Autocaravanas), bem como a do novo sistema de abastecimento de água, aguardando-se pelo início da obra de reabilitação do acesso poente. Em São Marcos da Serra estamos a construir um espaço polivalente que vai permitir realizar os bailes de verão e festas populares, com um campo para jogos, bem como a finalização do projeto da Área de Serviço e Autocaravanas, encontrando-se também em concurso público a reabilitação da Estrada Boião-Azilheira. Em Alcantarilha decorre a construção do novo parque de feiras e mercados».

Solução para cheias e problemas de saneamento vão sair do papel

«Não estamos a fazer obras à toa, isso já foi feito no passado recente», ironizou Rosa Palma. Por exemplo, «temos um problema de cheias em Armação de Pêra. Poderíamos avançar já com obra, mas isso não resolveria a questão. Está a ser feito um estudo, que será seguido do projeto de execução, liderado pelo engenheiro José Saldanha Matos», professor do Instituto Superior Técnico, problemática que, além da dificuldade no escoamento da água, envolve variáveis como as cotas baixas e a proximidade do mar. O estudo vai ser apresentado na freguesia, na sexta-feira, 10 de fevereiro. Além deste estudo, a Universidade do Algarve «está a fazer um outro no Algoz que tem a ver com o saneamento. Há um problema de dificuldade de escoar» o caudal dos esgotos que fica retido no trajeto até à recém-inaugurada estação elevatória. «É uma questão que tem a ver com o subdimensionamento das infraestruturas, diferenças de cotas e as descargas das unidades industriais. E tenho de apelar aqui à Águas do Algarve que Tunes também já merecia uma estação elevatória própria, porque já temos uma população considerável», diz a autarca de Silves.