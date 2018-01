Serviços de Saúde do Algarve preparados para pico da gripe

A Administração Regional de Saúde do Algarve, em articulação com os três Agrupamentos de Centros de Saúde (ACeS Barlavento; ACeS Central; ACeS Sotavento) da sua área de influência, no âmbito do Plano de Contingência Sazonal – Inverno, procedeu ao reforço de recursos humanos e ao alargamento do horário de atendimento nos Centros de Saúde da região nas Consultas de Recurso dos Centros de Saúde de Lagoa, de Monchique, de Portimão, de Silves, de Faro, de Olhão, de São Brás de Alportel, de Tavira e de Alcoutim, e garantir desta forma a prestação de cuidados de saúde à população nos casos de doença aguda como gripe e infeções respiratórias.

Todas as unidades de saúde da região, quer as urgências hospitalares do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), quer os Centros de Saúde, estão preparadas para, em caso de necessidade, responder de forma articulada a um eventual aumento da afluência de utentes aos seus serviços.

A nível hospitalar o CHUA procedeu ao reforço de profissionais nas urgências, das 40 camas acionadas no âmbito do plano de contingência da gripe, 20 já estão a ser utilizadas para receber doentes em caso de necessidade.

A afluência de utentes aos serviços de cuidados de saúde primários está a ser monitorizada diariamente pelos ACeS, sendo que os horários dos Centros de Saúde, nomeadamente da Consulta aberta (Consulta do Recurso do Dia), serão adaptados a um eventual aumento de número de utentes.

A ARS Algarve recomenda que no caso de sentir os primeiros sintomas de gripe, como tosse, dores de cabeça, febre, mal-estar e dores musculares, deverá contactar, em primeiro lugar o centro de contacto SNS 24 (808 24 24 24) que o encaminhará para o serviço de saúde mais adequado. Assim sendo, no âmbito do Plano de Contingência os Centros de Saúde que já estão a funcionar em horário alargado são os seguintes:

ACeS Barlavento

Centro de Saúde Lagoa – Consulta de Recurso do Dia – das 14h00 às 20h00h, todos os dias (alargamento até às 22h00, quando e se necessário).

Centro de Saúde de Monchique – Consulta de Recurso do Dia – das 12h00 às 18h00, de segunda a sexta-feira, sendo que aos fins de semana e feriados, é das 8h30 às 14h30.

Centro de Saúde de Portimão – Consulta de Recurso do Dia – das 8h00 às 22h00, todos os dias.

Centro de Saúde de Silves – Consulta de Recurso do Dia – das 8h00 às 20h00, todos os dias (alargamento até às 22h00, quando e se necessário)

ACeS Central

Centro de Saúde de Faro – Consulta de Recurso do Dia – das 9h00 às 18h00, todos os dias do ano e no período das 18h00-20h00 para todos os utentes com episódios de doença aguda, independentemente do local onde se encontram inscritos.

Centro de Saúde de Olhão – Consulta de Recurso do Dia – das 9h00 às 18h00, todos os dias do ano e no período das 18h00-20h00 para todos os utentes com episódios de doença aguda, independentemente do local onde se encontram inscritos.

Centro de Saúde de São Brás de Alportel – Consulta de Recurso do Dia – das 9h00 às 15h00 aos fins de semana e feriados

ACeS Sotavento

Centro de Saúde de Tavira – Serviço de Atendimento Complementar: das 9h00 às 17h00 Centro de Saúde de Alcoutim – Serviço de Atendimento Complementar: das 09h00 às 16h00 aos sábados.

Serviço de Urgência – Centro Hospitalar Universitário do Algarve:

Serviço de Urgência CHUA Faro (todos os dias – 24h);

Serviço de Urgência CHUA Portimão (todos os dias – 24h);

Serviço de Urgência Básica (SUB) de Albufeira (todos os dias – 24h);

Serviço de Urgência Básica (SUB) de Loulé (todos os dias – 24h);

Serviço de Urgência Básica (SUB) de Lagos (todos os dias – 24h);

Serviço de Urgência Básica (SUB) de Vila Real de Santo António (todos os dias – 24h).

No âmbito da prevenção de destacar ainda que, segundo os dados de monitorização da Equipa Regional de Vacinação do Departamento de Saúde Pública e Planeamento da ARS Algarve, foram já administradas gratuitamente na Região do Algarve um total de 37 273 de vacinas contra a gripe até final de dezembro, o que, comparativamente com igual período do ano transato representa um acréscimo de 3400 pessoas vacinadas gratuitamente na região.