São Brás de Alportel previne incêndios com ações no terreno

O município de São Brás de Alportel tem em curso várias obras de beneficiação de caminhos florestais e agrícolas que decorrem até ao final de julho. Trabalhos integrados no Plano de Ação de Prevenção de Incêndios do município para melhorar a segurança e a capacidade de resposta em caso de incêndio florestal.

As obras estão inseridas numa empreitada de beneficiação de caminhos florestais e agrícolas e construção de aquedutos que arrancou em maio deste ano.

A iniciativa resulta da avaliação das necessidades existentes no concelho realizada pelo Gabinete Municipal de Proteção Civil e Defesa das Florestas, em cooperação com as associações de caçadores, a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de São Brás de Alportel, em estreita colaboração com a Junta de Freguesia, no âmbito do Plano de Defesa da Floresta.

Os caminhos selecionados, em vários pontos do território do concelho, para as obras de beneficiação estão localizados em áreas de elevado risco de incêndio florestal e estão ligados entre si e com a rede viária municipal.

Esta intervenção vem permitir aos agentes de Proteção Civil uma intervenção mais eficaz, mais rápida e mais segura, ao mesmo tempo que garante aos proprietários melhores acessos aos seus terrenos para que realizem as suas ações de limpeza, de manutenção e de obtenção dos produtos agrícolas e florestais.

Entre os esforços desenvolvidos pela autarquia neste âmbito encontra-se a primeira fase de alargamento e abertura de caminho que interliga a Chibeira e a Gralheira. Esta operação facilita a circulação de meios de vigilância e combate a incêndios, assim como o acesso dos proprietários aos seus terrenos.

Esta é uma ligação que, além de possibilitar a gestão florestal mais eficaz, permite um acesso mais rápido entre estes dois sítios do Concelho assim como a realização futura de infraestruturas diversas como é o caso do saneamento e do reforço da rede de águas.

Intervenções que merecem a maior atenção por parte do município, sempre ciente da necessidade permanente de ações preventivas que promovam melhorias em toda a rede viária florestal do Concelho de São Brás de Alportel.