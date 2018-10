Ryanair lança «o maior horário de inverno de sempre» com cinco rotas para o Algarve

A Associação Turismo do Algarve (ATA), a agência responsável pela promoção turística do destino junto dos mercados externos, congratula-se com o lançamento das cinco novas rotas aéreas para Faro, hoje anunciadas pela companhia Ryanair, no arranque oficial do horário de inverno.

As novas ligações vão unir o Algarve a Berlim, Colónia, Cork, Marselha e Milão Bergamo, elevando para um total de 24 o número de rotas que esta companhia disponibiliza para Faro durante os meses do outono e inverno.

Este anúncio vem ao encontro do esforço e da estratégia que a ATA tem vindo a implementar no sentido de captar cada vez mais ligações aéreas diretas ao Algarve.

Nas palavras de Dora Coelho, diretora executiva da ATA, «é com muita satisfação que vemos este investimento continuado da Ryanair na região, que irá contribuir para nos ajudar a promover o Algarve como um destino apetecível ao longo de todo o ano. Se por um lado o aumento do número de rotas possibilita um potencial crescimento do número de turistas nas épocas baixa e intermédia e um reforço da sustentabilidade da região através da redução dos desequilíbrios sazonais, por outro lado oferece-nos também a oportunidade de promover e de dar a conhecer diferentes facetas do destino, no que diz respeito à sua oferta, muitas vezes ainda desconhecidas por parte de quem nos visita tradicionalmente no período do verão».

O golfe, o turismo de natureza, com destaque para segmentos como o wellness, cycling & walking, birdwatching ou até mesmo o surf e o mergulho, a par da gastronomia e vinhos são alguns dos elementos da oferta da região que começam a afirmar-se como fortes pontos de atração de turistas ao Algarve fora da época alta.

De acordo com o anúncio feito pela Ryanair, este é, «o maior horário de inverno de sempre» da companhia e representa o compromisso da empresa face ao desenvolvimento do tráfego e do turismo no Algarve.