Rota Faro-Tegel já é um sucesso de vendas

Depois de anunciar a maior operação de sempre em Berlim, a easyJet, companhia aérea líder da Europa, revela o sucesso da nova rota de Faro para Berlim Tegel, a inaugurar no próximo dia 1 de maio de 2018. Já foram vendidas mais de 314 viagens para o dia do primeiro voo.

«Faro é um dos destinos de eleição para os que visitam Portugal nos meses de verão e, em 2017, foi um dos destinos portugueses mais procurados. Como resultado, no próximo dia 1 de maio – onde será inaugurada a rota Tegel-Faro –mais de 178 passageiros irão voar para o aeroporto de Faro. Queremos continuar a colocar Portugal no mapa e estamos muito entusiasmados com as inaugurações que temos previstas para este verão IATA 2018», revela José Lopes, diretor easyJet para Portugal.

A easyJet anunciou a nova ligação entre o Sul de Portugal e Berlim, com tarifas a partir de 24,24€, tendo sido registado um grande interesse dos farenses em rumar até à cidade alemã.

A easyJet será a maior companhia aérea de Berlim, operando mais de 100 rotas, com mais de 16 milhões de lugares durante o ano. A companhia aérea aumentou as frequências das rotas domésticas já existentes e iniciará novos voos da cidade de Berlim para destinos como Alicante, Biarritz, Cortu, Menorca, Pula, Gotemburgo e Oslo.