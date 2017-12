Rogério Bacalhau eleito para o Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses

O presidente da Câmara Municipal de Faro acaba de ser eleito para o Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses, durante o 23º congresso da ANMP, que hoje termina em Portimão.

Rogério Bacalhau foi eleito para o órgão executivo da ANMP na lista encabeçada pelo Presidente da Câmara de Coimbra, Manuel Machado, que liderará os destinos desta associação pela segunda vez, nos próximos quatro anos. Terceiro autarca social-democrata da lista, o edil algarvio ocupa o oitavo lugar do elenco directivo. Recorda-se que no mandato agora findo, o Presidente da autarquia farense era membro do Conselho Geral.

O Conselho Diretivo é o órgão executivo da ANMP, composto por 17 presidentes de câmara que foram escolhidos de acordo com os resultados das últimas eleições autárquicas, nas quais o PS obteve 158 das 308 câmaras do país.