Região de Turismo do Algarve lamenta morte de Carlos Silva e Sousa

É com tristeza redobrada que a Região de Turismo do Algarve (RTA) manifesta o mais profundo pesar pela morte de Carlos Silva e Sousa, atual Presidente da Câmara Municipal de Albufeira.

«O desaparecimento de Carlos Silva e Sousa constitui uma profunda perda para todos os que tiveram o privilégio de lidar pessoalmente com o autarca, para Albufeira e para todo o Algarve. Hoje perdemos um homem com grande sentido de ética e integridade, simpatia e generosidade,» lamenta Desidério Silva, Presidente da Região de Turismo do Algarve.

Neste momento de dor, a RTA transmite os mais sentidos pêsames à família enlutada do homem que deixa uma trajetória exemplar de dinamismo público e cultura democrática.

Casado e pai de dois filhos, o autarca de 60 anos tinha sido eleito em outubro passado para um segundo mandato à frente da autarquia de Albufeira. Carlos Silva e Sousa mostrou sempre uma forte dedicação à região algarvia, enquanto Presidente da Assembleia Municipal de Albufeira durante três mandatos consecutivos, enquanto membro na Assembleia intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Algarve, e ainda quando foi presidente da Confraria dos Enófilos e Gastrónomos do Algarve.

