Quinta do Lago inaugurou centro de alto rendimento «The Campus»

A terça-feira, 30 de outubro, foi um dia histórico para que a Quinta do Lago volte a afirmar o prestígio internacional, desta vez fora do universo do golfe, com a inauguração do «The Campus», um moderno complexo desportivo de última geração. A data marcou a conclusão da segunda fase do projeto, e a apresentação pública de dois novos edifícios, concebidos para albergar um par de ginásios, um centro de performance, recuperação e reabilitação física e uma zona de hidroterapia.

«No rés do chão, temos um ginásio criado especificamente para atletas de alta competição, um centro médico, um departamento de relaxamento e reabilitação composto por sauna, banho turco, banho de gelo, uma piscina interior e uma exterior aquecida», explicou ao «barlavento» Craig Goodwin, 30 anos, diretor do novíssimo «The Campus».

Com esta infraestrutura «queremos ser uma referência desportiva mundial. Ter um centro de alta performance para desportistas profissionais conjugado com um health club de luxo é um casamento fantástico», conclui o diretor.

O primeiro andar dá lugar a um outro ginásio, destinado aos membros do clube, um estúdio de yoga, uma sala de spinning, e disponibilizará ainda aulas de fitness e dança. A dar apoio à infraestrutura estará uma equipa de saúde composta por treinadores qualificados, médicos, fisioterapeutas e analistas de desempenho, que, aliados à tecnologia e materiais de última geração, irão garantir todo o suporte necessário para quem quer atingir objetivos específicos.

No segundo edifício adjacente foi inaugurado o mais recente restaurante do resort: o Dano’s. De acordo com Craig Goodwin, o nome é uma «homenagem ao pai de Denis O’Brien, proprietário da Quinta do Lago, que era mergulhador de plataformas e conhecido pela alcunha de Dano», revelou.

Durante a primeira fase do projeto, concluída em junho de 2017, foram inaugurados junto à Avenida Ayrton Senna, os primeiros seis campos de ténis, quatro de padel, um grande campo relvado e o «The Bike Shed», dedicado ao ciclismo. O relvado equipado com a tecnologia de ponta Desso Hybrid Grassmaster foi especialmente concebido para atletas de futebol e râguebi.

«Permite-nos recriar as condições que os jogadores vão encontrar em qualquer estádio. A manutenção e preparação são muito trabalhosas mas é extremamente versátil. Não existem muitos com estas características no mundo e este é certamente pioneiro em Portugal», referiu Sean Moriarty, CEO da Quinta do Lago aos jornalistas, durante a cerimónia de inauguração, ao final da tarde de hoje.

A complementar a área de jogo, existe ainda uma secção técnica, um centro de conferências e uma sala de análise de vídeos. «Não conheço nenhum outro sítio em Portugal que ofereça um campo com as condições e a qualidade que proporcionamos aqui», acrescentou Craig Goodwin.

Entre algumas das equipas que já experimentaram o relvado nos últimos meses estão o Marselha, Benfica, Millwall, Dundee e Sinobo Guoan. Outra das atrações é a infraestrutura para desportos de raquetes. Segundo José Pereira Lopes, 42 anos, diretor de ténis e padel, os campos destas modalidades são panorâmicos e permitem a prática dos desportos a atletas de todos os níveis e idades. «Durante o primeiro ano organizámos grandes torneios internacionais e nacionais, tanto de ténis como de padel». Mas, acrescenta, a procura por parte do mercado de lazer também foi muito expressiva. «Este primeiro ano foi excecional. Em julho e agosto, tivemos 10 treinadores e demos 450 aulas por semana», recorda.

Já o «The Bike Shed» junto ao snack-bar de apoio do complexo, é gerido por Mark Rohan, 37 anos, ex-jogador de futebol irlandês e famoso ciclista, tricampeão mundial e bicampeão para-olímpico.

Após um acidente de mota aos 20 anos, decidiu dedicar-se ao handcycle. À equipa juntou-se muito recentemente também Marco Ornellas, triatleta, sete vezes campeão nacional do Brasil.

Rohan explicou ao «barlavento» que, no «The Bike Shed», os ciclistas podem «alugar, comprar ou reparar uma bicicleta, ou ainda desfrutar de passeios sociais, todas as terças e quintas-feiras e sábados, pelas 9 horas». Regra geral, um grupo percorre entre 40 ou 80 quilómetros.

O «The Campus» representa um investimento de 10 milhões de euros, a propósito da estratégia de rejuvenescimento da Quinta do Lagoa, iniciada em 2009, uma vez que este empreendimento de luxo no concelho de Loulé já soma mais de quatro décadas.

«Há pouco mais de um ano isto era apenas um sonho. Hoje esse sonho tornou-se realidade», sublinhou Sean Moriarty ao «barlavento».