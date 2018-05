Programadores algarvios e alemães encontram-se em Faro

É já no sábado, dia 26 de maio que a capital da Alemanha e a capital do Algarve se vão conectar pelos milagres das tecnologias, na maior conferência regional sobre programação, novas tecnologias e tendências de vanguarda na área de TI, a decorrer em simultâneo em Faro e em Berlim.

Organizada pela Turbine Kreuzberg PT, desde 2015, a «Faro Dev Day» reúne anualmente em Faro centenas de oradores e programadores informáticos internacionalmente reconhecidos, com o intuito de potenciar a partilha de conhecimento e incentivar a excelência e inovação junto da comunidade de programadores local, jovens estudantes, pessoas criativas e empresas ligados às áreas de TI & Inovação no Algarve.

Este ano destaca-se o facto desta conferencia decorrer em simultâneo em Faro e em Berlim. Deste modo, os participantes vão poder escolher quais as conferencias que pretendem assistir, quer ao vivo quer via streaming.

O objetivo é a partilha de conhecimento e know-how, e o estreitar de ligações entre Faro e a capital alemã, onde se encontra sediada a Turbine Kreuzberg, mais especificamente, no emblemático bairro de Kreuzberg, que nos últimos anos se transformou numa espécie de pólo tecnológico e criativo, também designado por Silicone Valley de Berlim.

Ao longo deste evento vão compartilhar-se experiências de sucesso e perspetivas inovadoras sobre programação, novas tecnologias e boas práticas de cultura organizacional, abordando os últimos avanços e tendências tecnológicas a nível mundial, implementadas nas mais modernas start-ups e até no seio da comunidade de programadores algarvios.

Linguagens e tecnologias de ponta como Kubernetes-based CI/ CD Pipelines, Elixir, React, Laravel, AWS Lambda, SPAs, Redis ou Machine Learning, vão estar na ordem do dia, num painel de oradores internacionais, vindos maioritariamente da cena TI de Berlim.

Outro dos destaques vai para a área da Civic-Tech, numa apresentação de Jorge G. Coelho, responsável por projetos de gestão territorial, em Faro, com o foco em soluções tecnológicas criativas centradas nas necessidades humanas. A seu lado terá Inês Boski, fundadora e programadora na Webmill, a apresentar o Fenixhack.

Este projeto, da sua autoria, que irá decorrer em Loulé de 13 a 15 de julho, pretende juntar à mesma mesa programadores informáticos, investigadores, agricultores, engenheiros do ambiente e outros membros da sociedade civil para, de forma colaborativa, desenvolverem soluções tecnológicas para a gestão de incêndios florestais.

Neste dia será também formalmente apresentado o núcleo de Faro das Geek Girls PT, constituído por jovens programadoras informáticas e gestoras de empresas de TI de Faro, com a missão de capacitar, fortalecer e inspirar jovens mulheres no Algarve, através de encontros e workshops, sessões de sensibilização em escolas e mentoria para apoiar o seu desenvolvimento e progressão profissional na área tecnológica.

Todas as palestras vão decorrer num ambiente informal, propício ao networking e à interação e socialização dos presentes. No decorrer do evento será também oferecido um buffet vegetariano inserido nas práticas da Turbine Kreuzberg, assentes numa cultura de sustentabilidade ambiental e bem-estar dos seus membros.

Este evento é gratuito, mas os lugares são limitados ao espaço do centro de programação. Inscrição obrigatória no site oficial do evento https://devday.io/