Programa «365 Algarve» recebe nota positiva de turistas e residentes

Num estudo encomendado pela Região de Turismo do Algarve e desenvolvido pela Universidade do Algarve, constata-se que 84 por cento dos residentes e 79 por cento dos visitantes, que assistiram a eventos do programa cultural «365 Algarve» ficaram satisfeitos com a sua experiência e pretendem recomendar a iniciativa nos seus círculos mais próximos.

A maioria viu as suas expectativas serem superadas, pretende participar em outros eventos do programa e considera o «365 Algarve» uma iniciativa inovadora, bastante diversificada e com eventos e espaços de excelência. Estas são as principais conclusões do estudo que visa aferir as preferências e o grau de satisfação e conhecimento do público que participa nos eventos do programa «365 Algarve», cuja primeira edição termina em maio de 2017.

A percentagem de participação nos eventos do programa «365 Algarve» é elevada: 54% dos residentes assistiram, em média, a dois eventos e 76 por cento dos visitantes a, pelo menos, uma apresentação. As preferências recaem nos espetáculos musicais, de dança e teatro. A atratividade do programa, o gosto pelos eventos escolhidos e o gosto pela cultura foram os principais motivos que levaram tanto os residentes como os visitantes a participar. O facto de os eventos decorrerem perto dos locais de residência é um fator de relevo para os residentes enquanto para os visitantes pesou a possibilidade de usufruir de novas experiências no Algarve através de eventos diferenciadores.

De uma forma geral, os participantes solicitam maior diversificação, maior dispersão geográfica e maior divulgação antecipada dos eventos a decorrer. Horários mais ajustados é outra sugestão de melhoria deixada pelos inquiridos.

O estudo mostra ainda que o programa «365 Algarve» é conhecido tanto por residentes (70 por cento) como por visitantes (57 por cento). O logótipo foi visto por 61 por cento dos residentes e 47 por cento dos visitantes, enquanto os anúncios foram vistos por 57 por cento dos residentes e 47 por cento dos visitantes. Logótipos e anúncios são menos reconhecidos entre os visitantes, o que indica a necessidade de apostar numa maior promoção e divulgação em canais nacionais e internacionais, pois os visitantes acabam, de uma forma geral, por participar nos eventos sem planeamento prévio. As redes sociais, a Internet, os outdoors e os jornais e revistas são os meios pelos quais o público tomou conhecimento do programa.

Para os residentes, principalmente os estrangeiros, é importante destacar o papel da Associação de Proprietários Estrangeiros em Portugal (AFPOP) na divulgação das iniciativas do «365 Algarve».

De um modo geral, a génese do programa está clara na mente dos residentes e dos visitantes, com o público a associar o «365 Algarve» a música, dança e atividades culturais. As mensagens-chave do programa que visa divulgar e promover a cultura na região algarvia durante todo o ano também foram apreendidas pelo público.

Os stakeholders do programa consideram que o «365 Algarve» tem sido uma ótima oportunidade para incentivar e promover a criação artística e cultural do Algarve durante a época baixa, formando novos públicos na população algarvia assim como nos turistas nacionais e internacionais que visitam a região.

Para o desenvolvimento deste estudo, foram promovidos 1200 inquéritos (181 ao público, 314 a turistas e 314 a residentes) e oito entrevistas a stakeholders.

A maioria dos inquiridos tem uma idade média de 53 e 46 anos (residentes e visitantes, respetivamente), e tem um nível de educação superior (65 e 73 respetivamente).

Os residentes no Algarve têm nacionalidade portuguesa (53 por cento), inglesa (26 por cento), holandesa (5 por cento) e alemã (4 por cento) e provêm maioritariamente do centro e Sotavento algarvios.

Os visitantes são provenientes de Portugal (53 por cento), – principalmente da região centro (10 por cento), da Área Metropolitana de Lisboa (26 por cento) e da Região Autónoma da Madeira (10 por cento) -, dos EUA, Reino Unido, Holanda e Bélgica.

«365 Algarve» é um programa cultural que complementa a oferta tradicional do Algarve com mais de mil apresentações de música, dança, teatro, exposições, animação de património, entre outras. A primeira edição decorre de outubro de 2016 a maio de 2017, sendo que já estão abertas as inscrições para a segunda fase do programa que decorrerá de outubro deste ano a maio de 2018.

Aceda ao estudo em: http://issuu.com/turismo_algarve/docs/365_algarve_relatorio_abril_2017