A recente fusão entre as duas empresas, Margem Films e a New Light Pictures, já começa a dar frutos e de forma surpreendente, foi um total de 11 prémios arrecadados pela produtora naquele que é mundialmente um dos festivais de referência para o cinema de turismo.

Patrício Faísca, editor da New Light Pictures considera que «os filmes em competição são do melhor que se faz pelo mundo fora e já é uma honra fazermos parte da short list do festival, termos ganho estes prémios todos é um voto de confiança extraordinário. Na verdade estamos sem palavras».

Já Pedro Matos, diretor de fotografia, admite que «já não é a primeira vez que somos premiados neste festival, mas nesta edição fomos vencedores com todos os filmes que tínhamos na competição o que é um reconhecimento fantástico do trabalho que temos vindo a realizar».

Para João Viegas, realizador da produtora algarvia acrescenta que «este reconhecimento internacional premeia acima de tudo o território de rara beleza que é Portugal, com a sua riqueza cultural e paisagística, patrimonial e identitária. Estamos em fase de produção de novos projetos que certamente também irão dar que falar muito em breve».

Segundo Francisco Dias, diretor do Art&Tur Internacional Tourism Film festival, «aconteceu magia» nesta edição, pela «qualidade geral dos participantes regulares, que é demasiado evidente».

Prémios

CATEGORIA INTERNACIONAL

WALKING TRAILS – 1º PRÉMIO TOURIST ROUTES

FROM FARM TO TABLE – 2º PRÉMIO ENOTURISM

FROM FARM TO TABLE – 2º PRÉMIO GASTRONOMY AND TOURISM

SÃO BRÁS DE ALPORTEL – 2º PRÉMIO RURAL AND NATURE

CATEGORIA NACIONAL

FARO CITY OF STARS – MELHOR FILME DO ALGARVE

WALKING TRAILS – 1º PRÉMIO ROTAS TURÍSTICAS

FROM FARM TO TABLE– 1º PRÉMIO TURISMO GASTRONÓMICO

MADEIRA PASS – 1º PRÉMIO DESTINO REGIÕES

FROM FARM TO TABLE – 2º PRÉMIO DESTINO REGIÕES

SÃO BRÁS DE ALPORTEL – 2º PRÉMIO TURISMO RURAL E NATUREZA

MADEIRA PASS – 2º PRÉMIO ROTAS TURÍSTICAS