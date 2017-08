Primark de Loulé será a maior de Portugal

Stephen Mullen, 51 anos, diretor geral Ibérico da Primark em declarações ao jornal «barlavento» revelou que a loja a inaugurar no próximo dia 27 de setembro no Mar Shopping, em Loulé, será a maior loja nacional do grupo com 48 mil metros quadrados.

O espaço contará ainda com uma apresentação inovadora, zonas de descanso e WiFi para os clientes.

Esta nova loja vai criar 150 novos postos de trabalho e a cadeia de vestuário ainda se encontra a recrutar colaboradores.

O primeiro estabelecimento da Primark em Portugal abriu em 2009 no Dolce Vita Tejo sendo que a loja de Loulé será a décima do grupo em território nacional.

A Primark possui atualmente 343 lojas em 11 países: Irlanda, Reino Unido, Espanha, Holanda, Alemanha, Bélgica, Austria, França, Itália e Estados Unidos.