Precisa-se voluntários para ajudar a limpar maré poluente nas ilhas-barreira

O estranho material poluente que deu à costa dos núcleos da Culatra, Hangares e Farol, na terça-feira, dia 3 de janeiro, vai ser limpo numa ação ambiental aberta à participação de voluntários, durante este fim de semana.

«É importante a colaboração de todos o que quiserem ajudar na limpeza. Peço do fundo do coração a todos que compareçam», apela Vanessa Morgado, do movimento SOS Ria Formosa.

«Depois desta calamidade que atingiu as ilhas-barreira, decidimos todos juntos cooperar e nesse sentido estamos a reunir um grupo de habitantes e amigos que se organizar entre as várias comunidades atingidas, para proceder à limpeza das nossas praias», explica.

Durante a tarde de hoje, o movimento SOS Ria Formosa reuniu com várias entidades competentes entre as quais o Departamento Marítimo do Sul (entidade coordenadora), Agência Portuguesa do Ambiente (APA), Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), Proteção Civil e autarquias.

As ações de limpeza vão começar amanhã cedo no areal do núcleo do Farol e deverão prolongar-se até quarta-feira, 11 de janeiro, em vários turnos. A participação é aberta a todos os interessados.

Contactado pelo «barlavento», Rui Nunes Ferreira, Capitão do Porto de Olhão explicou o poluente «é uma espécie de óleo vegetal, está confirmado que se trata de de óleo de palma». Esta substancia orgânica é inofensiva para a saúde publica e meio ambiente.

Para já, a Marinha abriu um inquérito para apurar a fonte do contaminante, que deverá ter origem na limpeza de porões de um cargueiro a navegar a cerca de 30 milhas a sul da costa algarvia. O vento e a maré empurraram os detritos para as ilhas-barreira da Ria Formosa.

Rui Nunes Ferreira confirma, no entanto, que é mesmo necessária a ajuda de voluntários para remover os detritos que estão espalhados, pelo menos, por cinco quilómetros de areal.

Para isso os interessados devem dirigir-se ao Farol da ilha da Culatra, para receberem material de proteção individual (luvas), sacos para a recolha e instruções.

A onda de «óleo de palma» já chegou à Armona, Deserta e ilha da Fuzeta.